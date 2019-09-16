16 сентября в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе, убитого в 2000 году. Находясь на скамье подсудимых, экс-начальник Департамента наружного наблюдения МВД Пукач заявил, что признает приговор только тогда, "когда вместе со мной в этой клетке будут сидеть Кучма и Литвин".

В документах в деле Пукача были изложены все доказательства вины Кучмы и Литвина. И свидетельства – косвенные и прямые, и результаты международных независимых экспертиз, и заключение о том, что пленки Мельниченко аутентичные, что на них голос Кучмы, и так далее. Если бы все услышали все эти доказательства, которые уже собраны и лежат на блюдечке, не было бы сомнений в том, что Кучма – убийца.

Но Кучму с Литвином даже не вызвали в суд в качестве свидетелей.

Начиная с ухода Кучмы с поста, этому препятствуют. Сначала Ющенко, потом Янукович, потом Порошенко. Их политическая воля была направлена на то, чтобы не состоялся публичный суд, чтобы эти доказательства держать подальше от общества.

Итак, единственное, чего не хватает – это политическая воля.

Тут есть два мотива. Первый – политическая солидарность. Накажут Кучму – значит, будут наказывать и следующих президентов. Не хотят создавать прецедент наказания президента.

Второй мотив – коррупционный. Что получил Ющенко, я знаю. Об этом говорила еще туркменская оппозиция в 2005 году. За весь период его правления не была сделана международная независимая экспертиза пленок Мельниченко, которую мы требовали во время акции "Украина без Кучмы". А Янукович пришел и сразу сделал экспертизу, и выбил себе миллиард долларов. Ринат Кузьмин когда-то свидетельствовал, что Янукович шантажировал Пинчука и Кучму, те откупились за миллиард, и он закрыл дело.

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Что получил Порошенко, я не знаю, но думаю, это тоже было не бесплатно.

Владимир Зеленский выступает на форуме YES Официальный сайт президента Украины

А теперь эта политическая воля в руках господина Зеленского. Он должен открыть шлюзы, чтобы состоялся публичный процесс. И когда эти доказательства прозвучат, ни один суд не сможет ничего сделать.

Но что мы видим, что делает господин Зеленский? В партере корпоратива YES он тянет микрофон Пинчуку, чтобы тот сказал, что такое счастье Украины. спрашивает про украинское счастье у Пинчука и Кучмы.

Поэтому я скептик.

9 октября состоится заседание Верховного суда, куда мы подали кассацию. Она состоит в том, что должен состояться открытый суд. Но в суде уже творятся чудеса. Там судьи сами себя поназначали, Луценко снял судью, которая начала рассекречивать это дело. Меня выгнали с апелляции, выгнали с кассации, мне запрещено являться в суд. Мне, потерпевшему.

Я не требую наказать. Я требую только одного: чтобы состоялся публичный суд, и все те доказательства, которые собраны прокуратурой, публично прозвучали в суде. И тогда судья уже не сможет спрятаться за грифами и за закрытыми дверями. Придется принимать решение.

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