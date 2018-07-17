В Крыму за нами устроили погоню, стреляли по авто - Алексей Гриценко

Российская военная агрессия против Украины продолжается уже пятый год. "Ящик Пандоры" открыл Путин, весной 2014 года аннексировав Крым. Выясняющиеся обстоятельства тех событий не перестают поражать и шокировать.

Сегодня OBOZREVATEL представляет вниманию читателей разговор с Алексеем Гриценко - лидером "Автомайдана", гражданином Украины, который в марте 2014 года попал в плен на украинской территории. Семь дней его удерживали в заточении в Крыму.

Избежать плена Алексею, как оказалось, пытался помочь украинский режиссер, ныне политзаключенный в РФ Олег Сенцов.

После своего освобождения Алексей Гриценко, когда вспыхнул Донбасс, был мобилизован в украинскую армию и с мая 2014 года принимал участие в антитеррористической операции.

Facebook Олексій Гриценко

- Расскажите, как вы попали в плен в Крыму?

- Мы возвращались из Севастополя в Симферополь. Уже ехали по Симферополю и заметили слежку – за нами была машина. Мы быстро поехали к месту, которое хорошо знали – на парковку у торгового центра "Меганом". Раньше я выполнял работу по этому торговому центру, поэтому рассчитывал позвонить кому-то из менеджмента. Но к тому времени ТЦ уже был закрыт – мы были там после 22 часов.

Машина, которая следовала за нами, тоже остановилась на парковке.

Мы созвонились по WhatsApp с Олегом Сенцовым. Он сказал, что находится недалеко. Когда Олег подъехал, он попробовал заблокировать машину, которая за нами гналась, а мы рванули. Олег выехал следом, и оказалось, что за нами уже было 5-6 машин. Началась погоня.

Мы пытались придумать, как доехать до Меджлиса – просто больше мы ничего в этом районе толком не знали. И параллельно удаляли все мессенджеры с телефонов. Хорошо, что всю технику мы оставили у ребят, у которых остановились в Симферополе.

Нам перекрывали дорогу, мы попробовали съехать через бордюр, но нас снова блокировали. Мы смогли объехать пару машин, а потом по нам начали стрелять. Было около 5 выстрелов, в машину попали 2 пули. И мы остановились.

Забрали документы, запаковали и увезли.

- Что с вами происходило в плену?

- В первые сутки меня периодически били и задавали вопросы.

- О чем?

- О нашей "сети", о том, чем мы занимались, о том, какие команды нам давали американцы… Полный бред. И самое смешное, что они называли Автомайдан "радикальным крылом "Правого сектора".

Учитывая, как они боялись "Правого сектора", можно представить, как они боялись нас – "радикальное крыло" ПС.

Передо мной пытали Серегу Супруна. Когда открывали дверь в его камеру, мне было слышно, как его мучали. Знаю, что ему вставляли пистолет в рот. Это было страшно.

- При каких обстоятельствах вас освободили?

- На второй день нас возили на какой-то пункт обмена пленными, потом что-то отменилось. А потом нас увезли – 7 человек. С нами был Щекун (один из координаторов движения "Евромайдан-Крым". – Ред.), экс-министр лесного хозяйства Крыма (Анатолий Ковальский. – Ред.), Сережа Супрун.

Заходили в камеры, объявляли: "Такой-то, на выход!". Потом нас посадили в автомобиль СБУ и привезли к нашим погранцам в районе Чонгара. Знаю, что параллельно произошел обмен адмирала Гайдука (командующий ВМС Украины Сергей Гайдук. – Ред.).

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- Как вы участвовали в АТО, где служили?

- После того как меня призвали, я приехал на полигон в Яворов. Тогда из Киева призвали 7 общественных активистов, но приехали только двое – я и Илья Кротенко, один из лидеров студентов, он критиковал Турчинова и Пашинского.

После недели обучения мы приехали в Броды, там формировался зенитно-ракетный артиллерийский взвод 16-й отдельной бригады армейской авиации. Потом нас снова отправили в Яворов на боевое слаживание взводов с 24-й бригадой.

И после этого мы колонной поехали в Днепропетровск. Изначально после обучения нас отправили в охрану днепропетровского аэропорта. Тогда он был местом базирования авиации, была постоянная угроза атаки.

Там мы стояли со взводом из 93 бригады. Потом ребят из этой бригады кинули под Новоазовск, многие погибли, часть попала в плен, часть пострадала в других боях.

Параллельно постоянно выполнялись боевые задачи на вертолетах. Сначала на наших бортах летали ребята из 3-го полка спецназа. Но когда сбили борт и погибли 2 спецназовца, как я понимаю, где-то вверху взялись за голову и решили создать группу бортовых стрелков. И нас стали готовить.

Вторую половину службы пришлось полетать в этой группе.

- Есть ли у вас боевые награды?

- Нет, боевых наград я не заслужил. Есть много ребят, кто сделал гораздо больше меня и заслужил награды.