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15 ноября • обновлено в 16:11
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"Косил" под воина АТО: что натворил муж "слуги народа" и подельник Фукса

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Гражданский муж депутата Анны Скороход, задержанный киевскими правоохранителями, пытался избежать экстрадиции под видом участника АТО и подделал документы для получения украинского гражданства. Также Алексей Алякин является "соратником" российского олигарха Павла Фукса.

Подробнее о скандальных фактах в материале OBOZREVATEL.

Продолжение "банкета"

14 ноября 2019 года Алякина задержали в Киеве. Как заявила его гражданская жена, народный депутат фракции "Слуга народа" Анна Скороход, причиной якобы стала ее политическая позиция.

Анна Скороход и Алексей Алякин

Анна Скороход и Алексей Алякин

В ответ на обвинения добавили огонька глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус. Они заявили, что муж Анны Скороход пытался влиять на работу народных депутатов и решения, который они принимают при подготовке законопроектов.

Вскоре в ГПУ официально заявили, что Алякин объявлен в международный розыск и его "взяли" по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Однако российского банкира впервые задержали сотрудники спецподразделения "Альфа" СБУ на трассе Киев-Одесса еще 9 августа 2018 года. Он был арестован в рамках экстрадиционного запроса от России.

Алексей Алякин действительно разыскивается РФ по подозрению в особо крупном мошенничестве. Однако никакой политики в данном случае нет, как и преследования "оппозиционера" и уж тем более "воина АТО".

По состоянию на сегодняшний день Алякин находится в публичной базе Интерпола (есть и скрытая часть) среди разыскиваемых преступников.

Алексей Алякин в базе Интерпола

Алексей Алякин в базе Интерпола

Отметим, что после задержания Алякина в 2018 году большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем и депутатом от партии "Слуга народа" Анна Скороход.

Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин сделав таким образом себе страховку от "наездов". А помочь одержать победу на округе помог его старый партнер – российский олигарх Павел Фукс, у которого свои бизнес-интересы в Украине

Цинизм по-русски

В 2018 году, в разгар судебной эпопеи в Украине, защита Алякина давила на патриотические чувства украинцев. Мол, как можно выдавать стране-агрессору человека, который воевал против РФ на Донбассе?

В частности, адвокаты утверждали, что банкир проходил службу в добровольческих подразделениях "Аратта" и "Айдар", обеспечивал участников АТО работой и жильем. Это также утверждала и будущий нардеп Анна Скороход.

Депутат Анна Скороход в Раде

Депутат Анна Скороход в Раде

Более того, она говорила, что таким, как ее муж, нужно памятники ставить за все то, что он сделал "для этого государства".

Однако никаких доказательств насчет "я_воевал", да и настоящего волонтерства – журналисты не нашли.

К примеру, командира 8 отдельного батальона УДА "Аратта" Андрея Гергерта информация о том, что Алякина связывают с его подразделением, несказанно удивила.

Андрей Гергерт ("Червень")

Андрей Гергерт ("Червень")

"Алякин никогда не воевал в "Аратте". Он бизнесмен. Она нам даже не помогал и не был нашим волонтером. Единственное – он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это у меня попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом вся его помощь закончилась", – Гергерт.

Тот факт, что на защиту Алякина встал актер Пашинин, который действительно был в "Аратте", комбат "Червень" объяснял давними дружескими связями этих двух людей. По информации Гергерта, Алякин финансово участвовал в создании фильмов, в которых еще в России снимался звезда "Грозовых ворот". В любом случае, все, что говорит Пашинин в контексте истории с Алякиным, в батальоне просили считать его личной позицией.

В "Айдаре" – ни среди бойцов, ни среди помогающих подразделению волонтеров – тоже не отыскался ни один человек, слышавший что-либо о связях Алякина с этим подразделением.

Что имеем в сухом остатке? Публично Алякина с АТО связывают лишь его адвокаты, его же супруга и уехавший из России актер, который познакомился с экс-банкиром еще в РФ.

Так что попытка российского беглеца-миллиардера разыграть "патриотическую карту" в Украине – выглядит действительно цинично и грязно.

Мошенничество в особо крупных

Добавим, что Алякин незаконно получил украинское гражданство в 2013 году. Именно осенью того года банк "Пушкино", привлекший 24 миллиарда рублей частных вкладов, из-за потери платежеспособности лишился лицензии Центробанка РФ.

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СМИ сообщали, что к этому моменту Алякин официально уже продал не только свою долю в "Пушкино" (хотя по некоторым данным, продолжал им владеть), но и другие свои банки, помельче – "Кедр", "Интеркапитал-банк", "Оскский", "Маст-банк". В феврале 2014-го состоялась продажа последнего – "Юникорбанка".

В том же 2013 году Алякин объявил себя банкротом. А его задолженности перед кредиторами на тот момент достигли космических сумм.

Обвинял Алякина в мошенничестве и его бывший бизнес-партнер, известный бизнесмен Сергей Полонский. Согласно обвинениям Полонского, Алякин вывел из его компании Potok средства и недвижимое имущество на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" – речь шла о сумме около 10 млрд рублей. Подельники Алякина уже получили сроки и отбывают наказания.

Опасные связи

Обратим внимание на важный момент: Алексей Алякин очень плотно "работал" с российским олигархом Павлом Фуксом. В частности, по тому же банку "Пушкино", "Совкомбанку" и строительному бизнесу в Москве. А там просто афера на афере.

"Косил" под воина АТО: что натворил муж "слуги народа" и подельник Фукса

К слову, ответственности за мошенничество Павел Фукс тогда избежал. Утверждают, что именно благодаря "крыше" в ФСБ РФ, с которой его связывало (по утверждению российских источников) многолетнее сотрудничество.

Однако сейчас в России Фукса, как и Алякина, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – выводе из строительства элитного жилого комплекса Sky House в Москве, дольщиков для которого привлекала MosCityGroup, минимум 7 млрд рублей.

Сейчас Павел Фукс прекрасно чувствует себя в Украине. Однако он не захотел спокойно наслаждаться "заработанным" в результате афер в РФ и "взялся" за украинцев.

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Одна из наиболее циничных афер олигарха Фукса уже в нашей стране – дело киевского метрополитена. В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда и теперь две гривни с каждой поездки (!) идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Алексей Алякин и Павел Фукс - оба сбежали от ответственности из России

Алексей Алякин и Павел Фукс - оба сбежали от ответственности из России

Печально то, что Украина стала удобным "убежищем" для бизнесменов-аферистов из РФ. Учитывая коррумпированность нашей правоохранительной системы и различных структур, получить гражданство Украины и определенную гарантию защиты – не так уж и сложно. Все дело в "цене вопроса".

И если у Алексея Алякина таки забрали незаконно полученное гражданство Украины (из-за недостоверных данных и фальшивых документов), то у олигарха Павла Фукса оно еще осталось. Надеемся, временно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые стали первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Эксклюзив Криминал Въезд россиян в Украину
Персоны
Алексей Алякин Анна Скороход Павел Фукс
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины криминал задержание полиция Офис генерального прокурора Украины Офис президента Служба безопасности Украины банк мошенники афера Гражданство
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