Ожоги на ягодицах и возле анального отверстия: стало известно о жутких пытках в колонии в Украине. 18+

В Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове завершилась проверка мониторинговой группы Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека.

У осужденных были зафиксированы телесные повреждения, они находятся в подавленном психологическом состоянии. Об этом на своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она напомнила, что в учреждении с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом и группой осужденных.

Алексеевская исправительная колония №25 Коллаж

"Одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена", – написала Денисова.

Она уточнила, что полученную информацию передаст в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

"Также поручила представителю Уполномоченного в восточных областях систематически посещать осужденных, с целью предотвращения дальнейшего морального и физического давления на них", – добавила Денисова.

Алексеевская исправительная колония №25 ombudsman.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, узники Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) готовили бунт, в связи с чем в тюрьме ввели режим особых условий.

Во время допроса те заявили, что сотрудники применяли против них средства физического воздействия.

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