В Украине бывшего нардепа приговорили к 7 годам тюрьмы: подозревают в организации убийств

Бывшего народного депутата Александра Шепелева приговорили к семи годам тюрьмы.

Деснянский районный суд Киева признал экс-политика виновным в побеге 6 июля 2014 года из Украины, будучи под арестом, а также в предоставлении взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы за создание условий для побега. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

Также бывшему нардепу присудили штраф в размере 8500 гривен и конфискацию имущества.

Шепелев в 2013 году был задержан в Венгрии, поскольку его подозревали в причастности к ряду преступлений. В 2014 году мужчину выдали Украине. Суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако Шепелеву удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Украинские суды рассматривают в отношении Шепелева еще несколько уголовных производств. Кроме дела о хищении денег "Родовид Банка", его обвиняют в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке; заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.

Шепелева удалось задержать в Украине в феврале 2018 года сотрудниками СБУ. В Генеральной прокуратуре заявляли, что при нем было удостоверение сотрудника "министерства государственной безопасности ДНР".

Также сообщалось, что он вернулся в Украину в связи с тем, что его объявили в розыск в Российской Федерации, где его подозревали во взятке должностному лицу.

Шепелев впервые стал нардепом в 2006 году, попав в парламент по списку "Блока Юлии Тимошенко". На то время возглавлял благотворительную организацию в Донецке. На внеочередных выборах в 2007 году также прошел в Раду от БЮТ.

В 2010 году был исключен из фракции БЮТ и перешел во фракцию "Партии регионов", откуда позже вышел. В 2012 году попытался пройти в Раду по мажоритарному округу, но проиграл выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченковский районный суд Киева вынес приговор командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому за погромы российских банков в Киеве.