"Старая политическая история": у Ложкина отреагировали на дело против главы Укрэксимбанка

У экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина отреагировали на подозрение, объявленное главе Укрэксимбанка Александру Гриценко якобы незаконного присвоения средств и их легализации.

Позицией бывшего чиновника поделилась во вторник, 19 ноября, его пресс-секретарь Мария Попова, пишет "НВ".

"Мы считаем, что этот арест – часть старой политической истории, которая звучала в исполнении прокурора Кулика в марте этого года. Очередное совпадение медийных событий, в которых удобно упомянуть имя пятого президента страны и бывшей главы НБУ для решения политических задач (что собственно сейчас и происходит в медийном пространстве)", – сказала она.

Дело Гриценко: у Ложкина отреагировали liga.net

"Насколько мы понимаем, банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку – это революционный подход в понимании работы банков и залогов", – добавила Попова.

Как сообщал OBOZREVATEL, сперва СМИ сообщали о "похищении" Александра Гриценко. Вскоре в СБУ заявили, что его задержали по поручению ГПУ по нескольким подозрениям.

18 ноября суд избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко в виде залога без ареста.

OBOZREVATEL также писал, что известно о подозреваемом банкире.

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