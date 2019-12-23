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23 декабря • обновлено в 23:40
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"Взорвал сепаров" в песочнице: пропагандисты выдали безумный фейк о ребенке-герое из Украины

2.7т
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Прокремлевские пропагандисты заявили, что в Украине якобы наградили несовершеннолетнего парня, который решил взорвать детей-"сепаров", бросив гранату в песочницу.

Бредовая история активно распространяется в сети. Поддерживающие оккупантов пользователи перекрутили реальные факты о 16-летнем Александре Гаркуше из Днепропетровской области, который на самом деле ценой собственного здоровья спас жизни 5 ребят, когда увидел, как те играли гранатой на детской площадке.

Пропагандисты при этом утверждают, что мальчик якобы организовал взрыв и "теперь, как и папа, герой АТО".

Александр Гаркуша

Александр Гаркуша

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Пропагандистский пост в соцсети

Пропагандистский пост в соцсети

t.me/a_shtirlitz

"Корми в*ту дерьмом или как подаются украинские новости за поребриком. Украина – парень спас детей, которые играли гранатой, Рашка – парень бросил гранату, пострадали дети, АТО и другие страшилки", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

 

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок взрыв пропаганда фейки
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пропагандисты россии опустились на дно, на котором их радостно встретили Ю. Штрайхер и Й. Геббельс. Еще чуть-чуть, и в рашке снимут фильм в стиле нацистского "Вечный жид". СМИ там уже давно на уровне Дер Штюрмер . "В то же время сам Гитлер, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и лидер трудового фронта Германии Роберт Лей поощряли издание, считая, что примитивизм и площадной стиль «Штурмовика» делает нацистские идеи более доступными для людей с улицы. По словам коменданта Освенцима Рудольфа Гёсса, те из его подчинённых, что регулярно прочитывали «Дер Штюрмер», принадлежали к числу людей с самым узким кругозором. Сам он газету читал редко, поскольку считал издание чересчур поверхностным. "
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