Прокремлевские пропагандисты заявили, что в Украине якобы наградили несовершеннолетнего парня, который решил взорвать детей-"сепаров", бросив гранату в песочницу.

Бредовая история активно распространяется в сети. Поддерживающие оккупантов пользователи перекрутили реальные факты о 16-летнем Александре Гаркуше из Днепропетровской области, который на самом деле ценой собственного здоровья спас жизни 5 ребят, когда увидел, как те играли гранатой на детской площадке.

Пропагандисты при этом утверждают, что мальчик якобы организовал взрыв и "теперь, как и папа, герой АТО".

Александр Гаркуша Факты

Пропагандистский пост в соцсети t.me/a_shtirlitz

"Корми в*ту дерьмом или как подаются украинские новости за поребриком. Украина – парень спас детей, которые играли гранатой, Рашка – парень бросил гранату, пострадали дети, АТО и другие страшилки", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Как сообщал OBOZREVATEL:

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