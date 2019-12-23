Прокремлевские пропагандисты заявили, что в Украине якобы наградили несовершеннолетнего парня, который решил взорвать детей-"сепаров", бросив гранату в песочницу.
Бредовая история активно распространяется в сети. Поддерживающие оккупантов пользователи перекрутили реальные факты о 16-летнем Александре Гаркуше из Днепропетровской области, который на самом деле ценой собственного здоровья спас жизни 5 ребят, когда увидел, как те играли гранатой на детской площадке.
Пропагандисты при этом утверждают, что мальчик якобы организовал взрыв и "теперь, как и папа, герой АТО".
Александр Гаркуша
Факты
Пропагандистский пост в соцсети
t.me/a_shtirlitz
"Корми в*ту дерьмом или как подаются украинские новости за поребриком. Украина – парень спас детей, которые играли гранатой, Рашка – парень бросил гранату, пострадали дети, АТО и другие страшилки", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Как сообщал OBOZREVATEL:
В селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля произошел взрыв на детской площадке.
В результате ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года, самому старшему – 16.
Трое из потерпевших оказались детьми бывших бойцов АТО.
Позже появились фотографии искалеченных несовершеннолетних, а также подробности об их состоянии.
В конце декабря 16-летнего Александра Гаркушу, который спас жизнь пяти детям при взрыве, наградили. Он увидел, как ребята играли с гранатой и попытался выкинуть снаряд, однако он взорвался у него в руках.
Парень получил тяжелые ранения, перенес три клинические смерти и три операции. Ему дали инвалидность.
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