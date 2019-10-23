Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области депутат местного совета Александр Швайко, который внесен в базу сайта "Миротворец", возглавил управление семьи, молодежи и спорта.

Об этом сообщает информагентство "Вчасно". О назначении стало известно в среду, 23 октября.

Центр "Миротворец" признал его "сепаратистом и пособником террористов". Отмечается, что Швайко активно участвовал в событиях "русской весны" на Донбассе и организовывал в Покровске митинги в поддержку российских оккупантов. Об этом свидетельствуют, в частности, публикации местных СМИ.

Фанат "русского мира" Швайко получил должность в Покровске Facebook Александра Швайко

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Кроме того, ранее Швайко возглавлял покровское отделение партии "Разумная сила" с пророссийскими взглядами. Политсила спекулировала на теме мира, призывала к сотрудничеству с РФ, критиковала демократические и евроинтеграционные процессы Украины. В 2018 году депутат оборвал связи с "Разумной силой".

Facebook Александра Швайко

На парламентских выборах в 2019 году Швайко вошел в состав окружной избирательной комиссии № 50 и лично доставлял избирательные документы в Центризбирком. Тогда он якобы неожиданно исчез и привез протоколы в ЦИК только спустя 4 дня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе уволили учительницу, которая занималась пропагандой "русского мира".

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