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23 октября • обновлено в 19:57
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Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

2.7т Читать материал на украинском

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области депутат местного совета Александр Швайко, который внесен в базу сайта "Миротворец", возглавил управление семьи, молодежи и спорта.

Об этом сообщает информагентство "Вчасно". О назначении стало известно в среду, 23 октября.

Центр "Миротворец" признал его "сепаратистом и пособником террористов". Отмечается, что Швайко активно участвовал в событиях "русской весны" на Донбассе и организовывал в Покровске митинги в поддержку российских оккупантов. Об этом свидетельствуют, в частности, публикации местных СМИ.

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Фанат "русского мира" Швайко получил должность в Покровске

Фанат "русского мира" Швайко получил должность в Покровске

Facebook Александра Швайко

Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

Скриншот

Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

Скриншот

Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

Скриншот

Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

Скриншот

Кроме того, ранее Швайко возглавлял покровское отделение партии "Разумная сила" с пророссийскими взглядами. Политсила спекулировала на теме мира, призывала к сотрудничеству с РФ, критиковала демократические и евроинтеграционные процессы Украины. В 2018 году депутат оборвал связи с "Разумной силой".

Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

Facebook Александра Швайко

На парламентских выборах в 2019 году Швайко вошел в состав окружной избирательной комиссии № 50 и лично доставлял избирательные документы в Центризбирком. Тогда он якобы неожиданно исчез и привез протоколы в ЦИК только спустя 4 дня.

Внесен в базу "Миротворца": фанат "русского мира" получил высокую должность на Донеччине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе уволили учительницу, которая занималась пропагандой "русского мира".

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Темы
Российско-украинский конфликт Сепаратизм в Украине
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донецкая область сепаратист
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, мы всё ближе к вам. Мы следим за вами ...
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