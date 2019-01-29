''Аквариумное'' дело против Холодницкого: СБУ поставила точку

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.
Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос "Украинской правды".
В частности,производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года.
Назар Холодницкий
"Корреспондент"
Причиной этому, по данным ГПУ, стало "отсутствие события уголовного преступления" и "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 марта в кабинете главы САП возле аквариума были найдены подслушивающие устройства.
Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.
Позже Луценко подал представление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого.
СМИ также опубликовали детали разговоров в его кабинете.
В итоге Комиссия прокуроров рекомендовала вынести выговор вместо увольнения Холодницкому.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!