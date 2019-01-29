''Аквариумное'' дело против Холодницкого: СБУ поставила точку

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос "Украинской правды".

В частности,производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли 29 декабря 2018 года.

Назар Холодницкий "Корреспондент"

Причиной этому, по данным ГПУ, стало "отсутствие события уголовного преступления" и "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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