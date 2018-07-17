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Акция против Сытника: в НАБУ показали видео прорыва и назвали имя заказчиков

1.8тЧитать новость на украинском

Национальное антикоррупционное бюро Украины назвало депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея одним из возможных организаторов протестов под зданием ведомства, которые прошли 17 июля.

Об этом говорится в официальном заявлении НАБУ. Отмечается, что проникновение в здание группы протестующих, которых в бюро называет "титушками", произошло между 11:00 и 12:00 часами дня. По данным пресс-службы, сначала они зашли в общественную приемную с целью передать обращение.

(Также опубликовано видео прорыва в здание НАБУ. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Представители полиции, находившиеся рядом, никак не мешали их действиям", – сказано в сообщении.

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В бюро добавили, что представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили выйти участников акции только после того, как они "начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ".

Протест под зданием НАБУ

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции относительно правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД", – говорится в заявлении.

В НАБУ также утверждают, что участников акции, среди которых "были представители социально незащищенных слоев населения", якобы подвозили и увозили организованными группами "в обмен на определенное материальное вознаграждение".

В ведомстве также напомнили, что ранее стало известно о решении прокурора САП закрыть "дело рюкзаков" в отношении экс-заместителя министра внутренних дел.

"НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 миллионов гривен бюджетных средств", - добавили в ведомстве.

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"Считаем, что акции 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты. НАБУ нет никаких иллюзий относительно объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий. Поэтому, публикует фрагменты видео записей с камер наблюдения, которые демонстрируют противоправное поведение протестующих", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря, которые были подозреваемыми в "деле рюкзаков" для Национальной гвардии.

Напомним, в 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Национальное антикоррупционное бюро 31 октября 2017 года провело обыски у Александра Авакова. Его подозревали в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

Следствием было установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

Арсен Аваков назвал уголовное производство политическим, отметив, что дело инспирировано.

Персоны
Артем СытникЕвгений Дейдей
Место
Украина
Объекты
Специализированная антикоррупционная прокуратурапротест
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