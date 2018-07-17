Акция против Сытника: в НАБУ показали видео прорыва и назвали имя заказчиков

Национальное антикоррупционное бюро Украины назвало депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея одним из возможных организаторов протестов под зданием ведомства, которые прошли 17 июля.

Об этом говорится в официальном заявлении НАБУ. Отмечается, что проникновение в здание группы протестующих, которых в бюро называет "титушками", произошло между 11:00 и 12:00 часами дня. По данным пресс-службы, сначала они зашли в общественную приемную с целью передать обращение.

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"В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали двери и металлическую ролету, которыми данное помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл НАБУ. Представители полиции, находившиеся рядом, никак не мешали их действиям", – сказано в сообщении.

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В бюро добавили, что представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили выйти участников акции только после того, как они "начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ".

Протест под зданием НАБУ

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил. Это подтверждается как связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел, так и пассивностью полиции относительно правонарушителей. Ни один из них не был задержан, что вряд ли было бы возможным, если бы подобные события произошли, например, в помещении МВД", – говорится в заявлении.

В НАБУ также утверждают, что участников акции, среди которых "были представители социально незащищенных слоев населения", якобы подвозили и увозили организованными группами "в обмен на определенное материальное вознаграждение".

В ведомстве также напомнили, что ранее стало известно о решении прокурора САП закрыть "дело рюкзаков" в отношении экс-заместителя министра внутренних дел.

"НАБУ выразило категорическое несогласие с этим решением и считает, что детективы собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд по обвинению в растрате 14,5 миллионов гривен бюджетных средств", - добавили в ведомстве.

"Считаем, что акции 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты. НАБУ нет никаких иллюзий относительно объективности расследования Национальной полицией сегодняшних событий. Поэтому, публикует фрагменты видео записей с камер наблюдения, которые демонстрируют противоправное поведение протестующих", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря, которые были подозреваемыми в "деле рюкзаков" для Национальной гвардии.

Напомним, в 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Национальное антикоррупционное бюро 31 октября 2017 года провело обыски у Александра Авакова. Его подозревали в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

Следствием было установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

Арсен Аваков назвал уголовное производство политическим, отметив, что дело инспирировано.