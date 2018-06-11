Активная оборона: ВСУ не дали прорваться террористам "Л/ДНР"

Террористы на Донбассе 10 июня несколько раз пытались прорвать оборону бойцов Вооруженных сил Украины, однако получили адекватный ответ.

За сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением тяжелого вооружения - 120 и 82-мм минометов, сообщает пресс-центр ООС.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на мариупольском направлении - вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединский.

Во время боевых действий трое наших защитников получили ранения.

В результате ведения активной обороны, по данным разведки, один оккупант был уничтожен и трое ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемая третья сила на оккупированном Донбассе продвинулась еще на 1 км и закрепилась на новых позициях.