Активизировались снайперы: волонтеры показали, как террористы бьют по ВСУ в перемирие

Несмотря на "хлебное" перемирие на Донбассе, террористы "ДНР" не соблюдают его и открывают огонь по украинским защитникам.

В частности, особо на участках фронта сейчас активизировались вражеские снайперы, пишут волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

В качестве доказательств они опубликовали фото с каской воина ВСУ, которую едва не пробила пуля оккупанта.

Каска, в которую попала пуля Facebook "Повернись живим"

Каска, в которую попала пуля Facebook "Повернись живим"

"Пуля прошла по касательной. Боец жив. Рука раздроблена, но он выздоровеет и снова вернется в строй. На фото ниже – каска бойца одной из механизированных бригад, которая держит сейчас оборону в районе поселка Желобок. Здесь, как и на других участках фронта, уже давно активизировались снайперы боевиков. В "лежках" они поджидают наших солдат, которые выходят на наблюдательные пункты, чтобы посмотреть в тепловизор, "ночник" или трубу разведчика", – рассказали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено: применение любого вида огня, включая снайперский; наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.

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