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Активизировались снайперы: волонтеры показали, как террористы бьют по ВСУ в перемирие

1.1т Читать материал на украинском

Несмотря на "хлебное" перемирие на Донбассе, террористы "ДНР" не соблюдают его и открывают огонь по украинским защитникам.

В частности, особо на участках фронта сейчас активизировались вражеские снайперы, пишут волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

В качестве доказательств они опубликовали фото с каской воина ВСУ, которую едва не пробила пуля оккупанта.

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Каска, в которую попала пуля

Каска, в которую попала пуля

Facebook "Повернись живим"

Каска, в которую попала пуля

Каска, в которую попала пуля

Facebook "Повернись живим"

"Пуля прошла по касательной. Боец жив. Рука раздроблена, но он выздоровеет и снова вернется в строй. На фото ниже – каска бойца одной из механизированных бригад, которая держит сейчас оборону в районе поселка Желобок. Здесь, как и на других участках фронта, уже давно активизировались снайперы боевиков. В "лежках" они поджидают наших солдат, которые выходят на наблюдательные пункты, чтобы посмотреть в тепловизор, "ночник" или трубу разведчика", – рассказали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Перемирие на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУ ДНР Повернись живим
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
А вот новость с другой стороны: "...16 бойцов 36-й бригады морской пехоты Мариупольского направления отказываются подчиняться приказам командования. Уточняется, что на месте уже находятся сотрудники военной прокуратуры и СБУ. Организатором бунта стал старший матрос Роман Бондаренко, призвавший игнорировать приказы до тех пор, пока не улучшатся вещевое и продовольственное снабжение морпехов". В ВСУ и стрелять не надо, сами сдохнут.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Снайперы творят чудеса - одним выстрелом чуть не пробили каску и раздробили руку. Фото раздробленной руки приложить забыли, бывает. Почему сия "новость" сильно кажется выковыряной из носа? И почему другая сторона такой фигней не занимается?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Доказательства что называется "тушите свет")
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