Активисты общественной организации "СтопКорр" зафиксировали нарушение сетью строительных гипермаркетов "Эпицентр" условий карантина в Украине. Один из столичных магазинов сети 30 марта продолжал торговлю, не предпринимая никаких мер для ограничения массового скопления граждан, как это предусмотрено условиями карантина.

31 марта департамент связей с общественностью ООО "Эпицентр К" направил в адрес организации письмо-ответ, в котором попросил убрать публикацию о допущенном нарушении.

"Мы уважаем владельцев и работников сети магазинов "Эпицентр", которые есть по всей стране. Однако подчеркиваем, что ситуация в Украине крайне сложная. По состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 случаев заражения людей болезнью COVID-19. Пятая часть больных – в Киеве. Во всей стране - чрезвычайная ситуация, а в соответствии с изменениями, которые были внесены в постановления Кабмина от 11 марта 2020 №211, запрещено принимать посетителей в заведениях торгового и бытового обслуживания", - заявили в своем публичном ответе на письмо от "Эпицентра" активисты.

Активисты отметили, что на видео, опубликованном на странице "Стоп коррупции" в Facebook, четко видно, что в магазине "Эпицентр" на ул. Кольцевой 1-Б, продавали ключи гаечные автомобильные, гипс для ремонта, цемент, клей бытовой, профиль металлический, краны для сантехники, шланги резиновые и тому подобное.

"Правительство запретило скопления людей. Однако система онлайн-заказов "Эпицентра" провоцирует те же скопления. К примеру, в Ровно возле магазина "Эпицентр" собралась толпа. Люди стояли в большой очереди без масок и средств защиты, чтобы забрать свои онлайн-заказы (на фото видно, по меньшей мере, 24 человека). Как выход, "СтопКор" предлагает "Эпицентру" наладить онлайн-доставку и не подвергать опасности людей, чтобы не повторить судьбу Испании или Италии, где от коронавирусной болезни за день гибнут 800 человек", - указано в ответе "СтопКорра".

Очереди под "Эпицентром" Фото Андрея Баранова

Активисты напомнили владельцам и администрации одной из крупнейших сетей строительных магазинов, что за нарушение карантинных мероприятий предусмотрены штрафы.

"Согласно ст.44-3 КоАП нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решениям органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Напомним также про существование статьи 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - отметили активисты.

Активисты "СтопКорра" вызвали полицию для фиксации нарушения правил карантина stopcor.org

Отреагировали активисты также на обвинения "Эпицентра" в провокациях, допущенных журналистами во время съемки сюжета. В частности, о том, что представители "СтопКора" вроде бы пытались попасть в магазин без защитных масок, несмотря на замечания охраны и объявления, размещенные на входе.

"То, что было названо "провокацией", в нашей сфере называется "журналистским экспериментом". Главная цель – проверить на себе соблюдение правил безопасности в магазине и осветить информацию максимально незаангажированно. Отметим, что программа журналистских расследований "Стоп коррупции" является независимой, руководствуется интересами, в первую очередь, украинского общества и встает на защиту простых граждан и здоровья и благосостояния нации", - акцентировали представители" СтопКорра". И подчеркнули, что на данный момент самым эффективным способом для Украины остановить распространение эпидемии коронавируса является строгое соблюдение карантинных ограничений - как гражданами, так и юридическими лицами.

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