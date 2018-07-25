Активисты нашли у зампредседателя ФПУ элитное авто

Общественные активисты ОО "Народ против коррупции" обнаружили у заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко элитный Lexus.
По данным "Вибір", в связи с этим представители организации вышли под стены профсоюзного объединения, чтобы узнать, на какие деньги чиновник приобрел машину.
"По данным представителей проекта, Владимир Саенко посещает дорогие рестораны, бесплатно отдыхает, носит дорогие костюмы и ездит на дорогих авто. Мы решили узнать, откуда у профсоюзного лидера такие состояния", – сказано в сообщении.
Владимир Саенко
Отмечается, что против Саенко есть несколько незакрытых уголовных производств. ГУ НПУ в Киеве расследует уголовное производство от 26.06.2014 года по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В частности, речь идет о занижении НДС на сумму 4,7 млн гривен и налогов на прибыль – 4,2 млн грн должностными лицами ООО "Росичи" (учредитель - Саенко).
Кроме того, открыто уголовное производство от 2013 года о злоупотреблении служебным положением, покушении на завладение чужим имуществом со стороны Саенко. Речь идет о скандале вокруг захвата здания творчества имени Чехова в Крыму.
Lexus Владимира Саенко
"Также Саенко подозревали в противодействии законной хозяйственной деятельности Национального союза писателей и ООО "Позитив-Юг", а также в подделке и использовании документов - договоров аренды. Еще одно обвинение в адрес заместителя председателя федерации профсоюзов - незаконное обращение с оружием и незаконное хранение наркотических средств", – сказано в материале.
В ходе следствия Саенко попал за тюрьму, а в его офисе были проведены обыски. По результатам заместитель начальника УБОП Киева Павел Василенко сообщил, что было изъято огнестрельное оружие и кокаин, а также документацию.
"Саенко доставили в Лукьяновское СИЗО. Суд назначил ему залог в размере 7 млн грн. Итак, заместитель председателя профсоюзов Украины имеет серьезные проблемы с законом. Кроме того Владимира Саенко связывают с Артемом Пшонкой, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным", – говорится в сообщении.
Митинг активистов из ОО "Народ против коррупции"
"Вибір"
Активисты рассказали, что один из народных депутатов обвинил чиновника в перевозе денег профсоюзов в Москву.
"Владимир Саенко работает в объединении только с 2012 года и за это время не сделал ничего полезного для рядовых членов профсоюзов, не защитил их интересов но не улучшил социальную защиту. Однако с этим человеком связывают хищения и распродажи санаториев и здравниц", - сообщили активисты.
Митинг активистов из ОО "Народ против коррупции"
"Вибір"
Организаторы акции потребовали у членов профсоюзов выдать элитное авто чиновника на нужды членов объединения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновница сельсовета в Харьковской области задекларировала элитный автомобиль на своего мужа-пенсионера.
Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на Обозревателе.