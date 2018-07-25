Активисты нашли у зампредседателя ФПУ элитное авто

Общественные активисты ОО "Народ против коррупции" обнаружили у заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко элитный Lexus.

По данным "Вибір", в связи с этим представители организации вышли под стены профсоюзного объединения, чтобы узнать, на какие деньги чиновник приобрел машину.

"По данным представителей проекта, Владимир Саенко посещает дорогие рестораны, бесплатно отдыхает, носит дорогие костюмы и ездит на дорогих авто. Мы решили узнать, откуда у профсоюзного лидера такие состояния", – сказано в сообщении.

Владимир Саенко

Отмечается, что против Саенко есть несколько незакрытых уголовных производств. ГУ НПУ в Киеве расследует уголовное производство от 26.06.2014 года по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В частности, речь идет о занижении НДС на сумму 4,7 млн гривен и налогов на прибыль – 4,2 млн грн должностными лицами ООО "Росичи" (учредитель - Саенко).

Кроме того, открыто уголовное производство от 2013 года о злоупотреблении служебным положением, покушении на завладение чужим имуществом со стороны Саенко. Речь идет о скандале вокруг захвата здания творчества имени Чехова в Крыму.

Lexus Владимира Саенко

"Также Саенко подозревали в противодействии законной хозяйственной деятельности Национального союза писателей и ООО "Позитив-Юг", а также в подделке и использовании документов - договоров аренды. Еще одно обвинение в адрес заместителя председателя федерации профсоюзов - незаконное обращение с оружием и незаконное хранение наркотических средств", – сказано в материале.

В ходе следствия Саенко попал за тюрьму, а в его офисе были проведены обыски. По результатам заместитель начальника УБОП Киева Павел Василенко сообщил, что было изъято огнестрельное оружие и кокаин, а также документацию.

Новости В Запорожской области очередного депутата уличили в коррупции

"Саенко доставили в Лукьяновское СИЗО. Суд назначил ему залог в размере 7 млн ​​грн. Итак, заместитель председателя профсоюзов Украины имеет серьезные проблемы с законом. Кроме того Владимира Саенко связывают с Артемом Пшонкой, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным", – говорится в сообщении.

Митинг активистов из ОО "Народ против коррупции" "Вибір"

Активисты рассказали, что один из народных депутатов обвинил чиновника в перевозе денег профсоюзов в Москву.

"Владимир Саенко работает в объединении только с 2012 года и за это время не сделал ничего полезного для рядовых членов профсоюзов, не защитил их интересов но не улучшил социальную защиту. Однако с этим человеком связывают хищения и распродажи санаториев и здравниц", - сообщили активисты.

Митинг активистов из ОО "Народ против коррупции" "Вибір"

Организаторы акции потребовали у членов профсоюзов выдать элитное авто чиновника на нужды членов объединения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновница сельсовета в Харьковской области задекларировала элитный автомобиль на своего мужа-пенсионера.