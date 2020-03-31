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31 марта • обновлено в 16:36
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Активисты добились остановки нелегальной добычи песка в Киевской области

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Благодаря активистам общественной организации "Стоп коррупции" прекращена нелегальная добыча песка в селе Стайки Кагарлицкого района Киевской области. Вызванные активистами полицейские и эко-инспектора опечатали и конфисковали технику, с помощью которой песчаные браконьеры каждую ночь совершали намыв песка в период нереста и без всяких разрешений. Об этом говорится в новом сюжете-расследовании журналистов "СтопКорра".

Полиция и эко-инспектора проверяют законность деятельности ООО "Днепровские пески" в Стайках

Полиция и эко-инспектора проверяют законность деятельности ООО "Днепровские пески" в Стайках

Активисты рассказывают: после того, как в общественной организации поступили жалобы от местных жителей о незаконном намыва песка в районе Стаек, представителям "СтопКорра" пришлось несколько ночей подряд дежурить на реке, чтобы поймать песчаных браконьеров с поличным. Сделать это удалось глубокой ночью 25 марта.

"Весь мир и Украина борются с распространением коронавируса, все ресурсы государства сосредоточены на противостоянии болезни - а предприниматели решили украсть государственные ископаемые и заработать деньги", - прокомментировали ситуацию правозащитники ОО "Стоп коррупции", которые и выявили нелегальную добычу песка.

Как выяснили активисты, злоумышленники с помощью техники намывали песок прямо посреди реки и грузили на баржу, которая затем направлялась в Киев. Поэтому ОО "СтопКорр" обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.

На место нелегальной добычи песка в сопровождении активистов "СтопКорра" прибыли представители Госэкоинспекции и сотрудники Кагарлицкого райотдела полиции. В ходе проверки было установлено, что добычей песка занималось местное предприятие - ООО "Днепровские пески". У них даже было разрешение на проведение намыва песка в период с 20 апреля по 20 мая 2020 года, выданный Госрыбагентством Украины. Однако песчаные браконьеры начали работы за месяц до указанного в разрешении периода - в разгар нереста, что категорически запрещено законом.

Учитывая все обстоятельства, зафиксированные в ходе проверки деятельности ООО "Днепровские пески", правоохранители опечатали и конфисковали технику, с помощью которой осуществлялся незаконный намыв песка в Стайках. А компетентные органы продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный государству браконьерами.

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Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
Украина
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