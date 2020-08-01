Аксенов засветился в деле о МН17: обнародованы переговоры, как он помогал террористам "ДНР"

Международная следственная группа в рамках расследования крушения рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует подконтрольный России так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Согласно этим данным, в июле 2014 года, когда украинские военные освобождали Славянск, Краматорск и Бахмут, на подмогу террористам отправилась группа из Крыма, передают "Радио Свобода".

"(...) Владимир Иванович, да? - Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. - Э ... Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди ... Я сам из Симферополя", – говорится во фрагменте переговоров.

По данным группы расследователей Bellingcat, Владимиром Ивановичем является заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими бойцами собирался на Донбасс. Сконтактировал именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

В середине апреля 2014 года отряд Игоря Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Как рассказывал сам Гиркин, в его группе был Арсен Павлов (Моторола). Отмечается, что именно таким образом они оказались на востоке Украины.

"Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь - помощник "Первого". Да, слушаю. Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать. (...) Если не будет решен (вопрос) с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам Восток. ... Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись", – сказано в еще одной части переговоров.

Отмечается, что "Первым", очевидно, был Сергей Аксенов, а Михаил – его помощником.

Также 8 июня Аксенов и Гиркин общались по телефону лично. Гиркин тогда просил о военной помощи, без которой террористы "ДНР" могли бы потерять захваченные территории: ""Первому" даю. Здорово, Гир. Привет. Желаю здоровья. (...). Но ты понимаешь ситуацию? Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта".

В Международной следственной группе подчеркнули, что переговоры Гиркина и Аксенова являются еще одним доказательством поставок Россией оружия на Донбасс.

"Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским "лидером" Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом", – подчеркнул руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

В свою очередь в Офисе генерального прокурора Украины отказались комментировать участие Аксенова в оккупации Донбасса, поскольку расследование еще продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом российские террористы планировали привезти на временно оккупированную территорию две установки "Бук". Однако им не удалось раздобыть второй тягач для перемещения оружия в ОРДЛО.