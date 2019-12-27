Россия приготовила "подлянку" для Крыма: Аксенов высказал недовольство

Государственная Дума РФ задумала запретить гостевые дома и мини-гостиницы в жилых помещениях, против чего выступил "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Так, на своей странице в Facebook он сообщил, что обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой не принимать поправки в российский закон "Об основах туристической деятельности".

"Считаю принятие законопроекта нецелесообразным, поскольку прописанные в нем меры крайне отрицательно отразятся на развитии туристической отрасли Крыма", – сказал Аксенов.

Иллюстрация. Крым

Он оценил потери крымского бюджета в случае введения новых правил в более 175 миллионов рублей.

На полуострове, по словам оккупанта, работает более 4500 малых средств размещения, которые располагаются в жилых домах.

"1390 из них зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Таким образом, законопроект, о котором идет речь, в случае его принятия, запретит деятельность 1390 легально работающих предпринимателей и более 4 тысяч наемных работников", – отметил Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская журналистка Янина Соколова показала, как президент России Владимир Путин путается в комментариях о войне на Донбассе и оккупации Крыма.

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