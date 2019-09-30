Аксенов отказался быть "главой правительства" Крыма: кого назначат оккупанты

Незаконный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов отказался от совмещения своей должности и поста "руководителя правительства".

На рассмотрение оккупационного "парламента" полуострова он внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на кресло нового крымского "председателя правительства", передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что это вопрос "депутаты" должны рассмотреть на заседании в понедельник, 1 октября.

"О согласовании назначения Гоцанюка Ю. М. на должность председателя Совета министров республики Крым", – сказано в повестке заседания "парламента".

Напомним, сейчас Гоцанюк возглавляет оккупационное правительство полуострова в статусе исполняющего обязанности вице-премьера, этот пост он занял после переизбрания Аксенова "главой" Крыма 20 сентября.

Сергей Аксенов uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского на полуостров.

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