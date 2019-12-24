Аксенов назвал топ-3 проблемы Крыма: как их решить – оккупант не знает

У оккупированного Россией Крыма есть три главных проблемы: низкие доходы людей, высокие цены и уровень медицины.

Такое заявление сделал главарь полуострова Сергей Аксенов 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе, передает "Крым.Реалии".

По его словам, также существуют большие проблемы с дорогами, детскими садами и другие. Как решить их – Аксенов конкретно не ответил.

"Благодаря железнодорожному сообщению мы к лету поймем, как можно стабилизировать цены. Еще у нас 17% граждан с доходами ниже того, чтобы достойно обеспечить свою жизнь, к 2024 году планируем выйти на 8%", – добавил оккупант.

Сергей Аксенов uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый фанат Путина признался в серьезной проблеме в Крыму. Он посоветовал не ехать на полуостров

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!