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24 декабря • обновлено в 18:08
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Аксенов назвал топ-3 проблемы Крыма: как их решить – оккупант не знает

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У оккупированного Россией Крыма есть три главных проблемы: низкие доходы людей, высокие цены и уровень медицины.

Такое заявление сделал главарь полуострова Сергей Аксенов 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе, передает "Крым.Реалии".

По его словам, также существуют большие проблемы с дорогами, детскими садами и другие. Как решить их – Аксенов конкретно не ответил.

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"Благодаря железнодорожному сообщению мы к лету поймем, как можно стабилизировать цены. Еще у нас 17% граждан с доходами ниже того, чтобы достойно обеспечить свою жизнь, к 2024 году планируем выйти на 8%", – добавил оккупант.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ярый фанат Путина признался в серьезной проблеме в Крыму. Он посоветовал не ехать на полуостров

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина Симферополь
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