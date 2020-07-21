Аккаунты луцкого террориста в соцсетях раскрутили российские пропагандисты, – журналист

Аккаунты в соцсетях террориста Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке, активно раскрутили российские пропагандисты.

Об этом написал в Facebook журналист Алексей Братущак. "Максим Плохой" имел несколько аккаунтов в разных соцсетях. Они были созданы вчера, 20 июля.

Журналист отметил, что этими аккаунтами мало кто интересовался, что хорошо видно по мессенджеру Telegram. Первые посты в первые часы собирали по несколько десятков просмотров.

“Прошло два часа, как "Плохой" держал в автобусе заложников, а в его телеграмм никто не заходил. Ну, почти никто. Те же несколько десятков человек.

И вот в 11:39 он пишет в Телеграмм, что захватил автобус. За 20 минут репост делает Скабеева (та самая русская пропагандистка). Она стала первой, кто упомянул этот телеграмканал. И здесь статистика взорвалась. Телеграмм "Плохого" сразу начали посещать тысячи”, – отметил Братущак.

Он отметил, что Twitter и Youtube оперативно удалил учетные записи террориста. Но не российские Вконтакте и Telegram.

На скрине статистики репостов и упоминаний аккаунта “Максим Плохой” в Telegram, который привел в своем посте Братущак, видно, что помимо Скабеевой “раскручивали” луцкого террориста и другие российские пропагандисты.

“Что-то мне подсказывает, что если бы подобное произошло в России, они бы аккаунты террористов не раскручивали”, – резюмировал журналист.

Российские пропагандисты раскрутили луцкого террориста (Facebook Алексея Братущака)

В раскрутке отметились в частности Скабеева и Соловьев (Facebook Алексея Братущака)

Как сообщал OBOZREVATEL на странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" луцкий террорист Максим Кривош писал о заключении в тюрьме, и постил свои философские высказывания.