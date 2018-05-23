Агрохолдинг "Мрия" непричастен к массовому отравлению коров на Прикарпатье

Агрохолдинг "Мрия" оказался непричастным к массовому отравлению коров на пастбище села Медыня Галицкого района Ивано-Франковской области.

Зоозащитница Андриана Байло 22 мая в Facebook написала, что якобы "после обработки химикатами полей с пшеницей погибло 16 коров", а также попала в больницу девочка-пастушка. Она также утверждала, что коровы "погибли" после "окропления химикатами полей с пшеницей агрохолдингом "Мрия".

В свою очередь пресс-служба Галицкой РГА 23 мая опубликовала официальное заявление, в котором сказано, что агрохолдинг "Мрия" не причастен к отравлению животных в селе Медыня.

Государственная ветеринарная служба также не подтвердила информацию о гибели коров, отметив, что медицинская помощь оказывалась лишь одному животному.

Было установлено, что поле обрабатывает местный фермер ЧП Клим О. И., который 3-5 дней назад проводил обработку поликарбамидом. Агрохолдинг "Мрия", в свою очередь, в селе Медыня земель не арендует, поэтому никаких обработок на земле не проводил.