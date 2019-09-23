Аграрный король с подпорченной репутацией: кому поручили земельную реформу в Украине

В Украине земельную реформу будет проводить крупный латифундист, который связан с Офисом президента и уже успел отметиться в рейдерском скандале. Миллионер Николай Сольский возглавил аграрный комитет. Такое решение приняла "Слуга народа". Поэтому стране остается только наблюдать, в чьих интересах г-н Сольский будет проводить реформу: будет ли он помогать своим партнерам расширить земельный банк, или защитит интересы фермеров.

Рынок земли – вопрос уже давно назревший. Однако при этом важно, чтобы активы не сосредоточились в одних руках, а в приватизации могли принять участие не только агрохолдинги, но и простые фермеры. Сейчас же деньги в первую очередь есть у крупных латифундистов. А у некоторых из них, судя по всему, с помощью Сольского появится и влияние на исполнительную власть.

OBOZREVATEL разобрался, кому доверили запуск рынка земли и какие риски это создаст.

Кто такой Николай Сольский?

Сольский достаточно известный юрист. В 2007-м он создал Украинский аграрный холдинг. Что интересно, он, как и все его партнеры – юристы. Александр Баулин, Руслан Кирилюк, Игорь Пукшин, Александр Радовский, а также некоторые известные политики – все они имели отношение к юриспруденции и неожиданно стали аграриями. Сейчас только официально у их холдинга больше 51 тыс. га. Компания входит в 30-ку крупнейших в своей сфере. При этом по какой-то причине компания зарегистрирована в обычной квартире – по адресу Протасов Яр, 8, квартира 89.

Учредители украинского аграрного холдинга Скриншот YouControl

Юристы в условиях отсутствия легального рынка чуть ли не самые важные люди. Именно они знают, как приватизировать то, что не продается. Украинский аграрный холдинг не успел отметиться в особых скандалах, против них нет громких судебных дел. Хотя неофициально аграрии рассказывают – Сольский вместе с партнерами якобы уже успел запятнаться в рейдерском скандале. Например, конкретный случай: несколько лет пытаются забрать земли у государственного предприятия при Аграрной академии наук в селе Новосельское Одесской области.

Судебные тяжбы вокруг около 8 тыс. га Исследовательского хозяйства "Новосельское" действительно есть. Земли у них государственные. Но при этом уже не первый год их пытаются обанкротить в судебном порядке и забрать в качестве компенсации кредитов. В судебном реестре нет никаких упоминаний об участии Украинского аграрного холдинга в указанном деле. Но при этом один из истцов, который совсем недавно подавал иск с требованием снять арест с земли и разрешить внести изменения в Земельный кадастр – компания с очень похожим названием "Украгрохолд". Уставной капитал указанной фирмы всего 1 тысяча гривен! Официально основатели этой канторы к Украинскому аграрному холдингу отношения не имеют. Но при этом юристы, видимо, по неосторожности оставили жирный след.

Украгрохолд Скриншот YouControl

Украгрохолд, который пытается захватить государственные земли, зарегистрирована по адресу Протасов Яр, 8, квартира 89. То есть там же, где и компания Сольского! Связи с нотариусами, регистраторами, судами, знания процедур, видимо, и привлекло профессиональных юристов в аграрный бизнес. И речь даже не в том, чтобы развивать аграрную сферу. Главная задача – собирать земли. И когда законно это сделать нельзя, делают это, выкупая долги, подавая в суд и используя лазейки в законе.

Идентичные данные

Идентичные данные

Чем занимается компания Сольского:

в структуру "Украинского Аграрного Холдинга" входят: "Наташа-Агро", "Агро-Лучки", "Носовское ХПП", "Малодевицкое ХПП", "Береговское ХПП", элеватор "Батьево", "Рожнивка-агро";

производит 300-350 тыс. т кукурузы в год и 50-60 тыс. т сои.

Чем владеет Украинский аграрный ходинг

Сейчас Сольский с помощью "Слуги народа" занялся политикой, но согласно системы Youcontrol, все еще имеют долю в своем холдинге. А сейчас будет выбирать модель работы рынка. И, вполне возможно, если не ограничат возможность скупать землю и не поддержат простых фермеров, земля сконцентрируется в руках холдингов.

Среди совладельцев Украинского аграрного холдинга также значатся Александр Радавский, Игорь Пукшин, Александр Баулин. К слову, Пукшин также известен связями в новой власти и юридической деятельностью. Все они также являются партнерами политика в ряде аграрных компаний (в том числе "Наташа-Агро"). И если они будут лоббировать свои интересы, фермерство после массовой приватизации агрохолдингами может остаться с сносом и окончательно потерять свою долю в сфере.

Ситуация, когда правила игры для аграрного бизнеса будет представлять аграрный бизнесмен – нонсенс: это прямой конфликт интересов. Чтобы избавиться от этого "конфликта интересов", Сольский должен был, как минимум, выйти из всех своих бизнесов. Причем сейчас его доля в компании минимальная, контроль и участие в ней сохраняется. Всего Сольский связан как минимум с 16 компаниями (часть из них в процессе ликвидации). А еще лучше, депутаты должны избрать на должность главы комитета другого, незаангажированного депутата. Тем более, без рейдерского шлейфа.

В Украине, наряду с Таджикистаном, Северной Кореей, Кубой и Венесуэлой, легального рынка земли нет. Вместо этого работают теневые схемы. Агрохолдинги берут паи в аренду аж на 50 лет и по мизерным ценам. Если, к примеру, в Польше, где характеристики земли хуже, за аренду в год платят около $250, а в Украине – на уровне $50 за гектар.

В Украине работают более 90 сельскохозяйственных предприятий, при этом почти треть всех земель сосредоточена в руках крупных агрохолдингов, говорится в исследовании УКАБ. Глава ассоциации фермеров Иван Томич, который еще в 1996 году одним из первых выступил с идеей запустить аренду, рассказывает OBOZREVATEL: выбора у простых селян, кому сдавать землю, нет. Если в конкретном регионе работает всего один агрохолдинг и он уже взял в аренду соседние участки, согласиться можно будет только на одно предложение. Конкуренции нет.

Судьба рынка в руках Сольского

Важно не только ввести рынок земли, но и предусмотреть целый ряд защитных механизмов. Так, чтобы ресурс не сосредоточился в одних руках, а фермеры могли брать дешевые кредиты для покупки актива. Заинтересован ли в таких новшествах представитель крупного бизнеса – вопрос риторический.

Также многое будет зависеть от прописанной процедуры продажи той земли, которая сейчас находится в руках государства. Без равных правил отдельные компании смогут, воспользовавшись лобби во властных комитетах, в разы увеличить свой актив.

В рамках реформы придется решить следующие проблемы:

ввести антимонопольные механизмы и принять решение, смогут ли иностранцы покупать землю;

провести четкие границы размежевания земли частной, коммунальной и государственной собственности;

запустить доступное кредитования для мелких фермеров, чтобы они получили возможность конкурировать с агрохолдингами.

Николай Сольский, который с одной стороны заинтересован в возможности скупить землю своей же компанию, а с другой стороны – должен в качестве главы профильного комитета защищать интересы мелких владельцев паев и фермеров, уже в ближайшее время должен вместе с Кабмином разработать законопроект о запуске рынка земли. А уже с октября 2020-го в Украине, пообещал президент Владимир Зеленский, откроют рынок земли. Но покамест очевидно одно: избежать конфликта не удастся.

Николаю Сольскому досталась одна из важнейших должностей в парламенте не просто так. И если он представляет интересы крупного аграрного бизнеса, вполне возможно, что нардеп не только повлияет на то, каким образом проведут реформы, но и определит ее бенефициаров.

OBOZREVATEL обращается к президенту Владимиру Зеленского с призывам вмешаться в ситуации, не допустить реализацию земельной реформы в пользу отдельных аграхолдингов, обеспечить защитить права мелких фермерских хозяйств и не допустить монополию на один из важнейших ресурсов Украины.

Также мы просим всех участников рынка, у которых есть информация и Сольском или Украинском аграрном холдинге, обращаться в редакцию OBOZREVATEL на странице https://www.facebook.com/obozrevatel/.

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