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6 марта • обновлено в 16:46
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Агента ФСБ посадили в Украине за убийство начальника Ривненского СИЗО Мамчура

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Агент ФСБ Олег Смородинов признал себя виновным в убийстве начальника отдела Ривненского следственного изолятора, украинского военного Ивана Мамчура в 2016 году.

Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре суда, передает "РБК-Украина".

В частности, было установлено, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016-го был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. А в сентябре того же года, после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, застрелил его из пистолета в подъезде дома.

Российский агент Смородинов получил 12 лет тюрьмы

Российский агент Смородинов получил 12 лет тюрьмы

Отмечается, что за убийство киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей.

На суде Смородинов признал свою вину и заявил, что сотрудники ФСБ пообещали ему на работу в полиции аннексированного Россией Крыма. Также мужчина получил список украинских военных, которых он должен ликвидировать. ФСБ же планировала эти убийства для запугивания бойцов АТО.

"Указанные обстоятельства обусловлены тем, что при прохождении АТО в Украине погибло много российских военнослужащих", – отмечается в приговоре.

В результате суд приговорил Смородиновая до 12 лет тюрьмы по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

При этом в Telegram-канале "Катимся!" заявили, что киллер ФСБ не раскаивается за содеянное и даже якобы надеется, что его вскоре отправят в РФ по очередному обмену пленными.

"Смородинов – этнический русский, перебравшийся в Украину в подростковом возрасте. Воевал в составе террористических войск РФ на Донбассе, получил ранение и уехал в Москву. Хотел вступить в "ЧВК Вагнера" и воевать в Сирии. Но был направлен в Украину уже в статусе наемного убийцы ФСБ... Он успел расстрелять Ивана Мамчура – восемь пуль на лестничной клетке. Смородинов не раскаивается. Всем доволен. Считает, что выйдет по обмену и будет передан России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура завершила расследование убийства работника Ровенского СИЗО Ивана Мамчура, которое заказали органы ФСБ Российской Федерации, в апреле 2017 года.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Криминал суд
Место
Украина Ривне
Теги
ФСБ убийство боец АТО
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну да, точно передадут. Но 300 тыс руб это не много для России, а для Москвы - не копейки, но и не большие деньги. А 5 тыщ баксов - вообще мелочь.
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Si Kal
Si Kal
Можно было дать этому вислоухому месяца два,и хватит. Один хрен замоч.а.т.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Спасибо, поржал!
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