Агент Кремля и фанат Путина: СБУ запретила въезд скандальному журналисту

В Украину на год запретили въезд пророссийскому журналисту из Австрии Кристиану Вершютцу.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат из БПП Ольга Червакова. Она отметила, что СБУ запретила въезд журналисту из-за угроз, которые он представлял для национальной безопасности.

"Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу (Christian Wehrschütz) запретили въезд в Украину на один год. С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", дискредитирующих деятельность Вооруженных сил Украины и отрицающих агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционирующих как "ополченцев", – написала политик в сети.

Червакова добавила, что австриец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

"В прошлом году в декабре вокруг Вершютца вспыхнул скандал. 27 декабря самая популярная австрийская газета Kronen Zeitung вышла под заголовком: "Агент кремля". Репортер ORF опасается за свою жизнь в Украине". 57-летний журналист заявил, что боится за свою жизнь в Украине, поскольку здесь якобы "действуют военизированные, ультранационалистические группы, угрожают журналистам, критикуют украинскую власть и пытаются быть объективными", – навела пример пропаганды нардеп.

Червакова добавила: причиной такого неожиданного страха стало то, что в октябре 2018 года сайт posipaka.org (проект аналитического "Центра исследований армии, конверсии и разоружения") внес Кристиана Вершютца в списки "Муртад – агент Кремля".

Кристиан Вершютц Facebook

В своих репортажах журналист рассказывал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста", о том, как улучшилась жизнь крымских татар после российской оккупации, которую Вершютц называл "присоединением".

При этом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поддержала журналиста, сделав публичное заявление о притеснениях свободы прессы в Украине, насилия и угроз в отношении журналистов, которые, по ее словам, "должны быть наказаны".

"Ни одного факта притеснений, угроз или насилия дипломат не привела. Очевидно, потому что их просто нету. Напомню, что это та самая Кнайсль, которая заняла свое место в коалиционном правительстве по квоте праворадикальной австрийской партии свободы с очень пророссийской репутацией, и на свадьбе которой танцевал Владимир Путин", – отметила Червакова.

Политик подчеркнула, что закрытие въезда Вершютцу – вынужденный шаг украинских силовиков и способ обезопасить не только Украину от пропагандистских воздействий, а и журналиста – от удара, на который он себя подверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярному российскому артисту запретили въезд в Украину.

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