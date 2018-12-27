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Агент ГРУ России в Украине: появились фото и подробности о предателе

10.6тЧитать материал на украинском

Один из предателей Украины, который является руководителем агентурной сети боевых групп ГРУ России, был капитаном первого ранга ВСУ в запасе.

Такую информацию и фото российского агента обнародовал на своей странице в Facebook журналист и волонтер Родион Шовкошитный, представив данные СБУ.

"Здесь контрразведка у себя под елкой жирного шпиона обнаружила: целого руководителя агентурной сети российской военной разведки! Новость прошла незамеченной, а зря. Это капитан первого ранга ВСУ в запасе, с гражданством РФ", – рассказал волонтер.

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Он добавил, что капитан работал в одном из гарнизонов в Николаевской области, где готовил украинских военных. В результате передал данные россиянам.

"Что касается других членов его группы – пока информации нет. Но, возможно, на этот раз контрразведка прислушивается к многочисленным жалобам на командира этого гарнизона, и тщательно проверит его. Стоит отметить, что у задержанного есть сын и дочь. Оба служат на руководящих должностях в одном из центров ССО той же области, в том же гарнизоне", – уточнил Шовкошитный.

Агент ГРУ России в Украине: появились фото и подробности о предателе
Агент ГРУ России в Украине: появились фото и подробности о предателе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что СБУ раскрыла агентурную сеть боевых групп Главного управления Генштаба вооруженных сил России в 11 областях Украины. Ее представители занимались подготовкой терактов и шпионажем.

Капитана-предателя задержали 20 декабря в Николаевской области. Он был завербован в Севастополе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Родион Шовкошитный
Место
Украина
Теги
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Смысл такие фоты размещать?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
90% офицеpов-шпионы.Самый главный шпион-Туpчинов.Пpи нем Укpаина потеpяла Кpым,Донбасс и Луганск.И 10 000 вояк.А потом он не захотел стать Пpезидентом.Мы то знаем что комсомольские pаблотники бывшими не бывают.Паpтия сказала надо!Он ответил =есть!
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rercjd Micha
rercjd Micha
А что там с Порошенко?
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