Агент ГРУ России в Украине: появились фото и подробности о предателе

Один из предателей Украины, который является руководителем агентурной сети боевых групп ГРУ России, был капитаном первого ранга ВСУ в запасе.

Такую информацию и фото российского агента обнародовал на своей странице в Facebook журналист и волонтер Родион Шовкошитный, представив данные СБУ.

"Здесь контрразведка у себя под елкой жирного шпиона обнаружила: целого руководителя агентурной сети российской военной разведки! Новость прошла незамеченной, а зря. Это капитан первого ранга ВСУ в запасе, с гражданством РФ", – рассказал волонтер.

Он добавил, что капитан работал в одном из гарнизонов в Николаевской области, где готовил украинских военных. В результате передал данные россиянам.

"Что касается других членов его группы – пока информации нет. Но, возможно, на этот раз контрразведка прислушивается к многочисленным жалобам на командира этого гарнизона, и тщательно проверит его. Стоит отметить, что у задержанного есть сын и дочь. Оба служат на руководящих должностях в одном из центров ССО той же области, в том же гарнизоне", – уточнил Шовкошитный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что СБУ раскрыла агентурную сеть боевых групп Главного управления Генштаба вооруженных сил России в 11 областях Украины. Ее представители занимались подготовкой терактов и шпионажем.

Капитана-предателя задержали 20 декабря в Николаевской области. Он был завербован в Севастополе.