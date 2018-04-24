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Африканский гость "ДНР" угодил в базу "Миротворца"

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Посетивший оккупированный Донецк депутат Национальной ассамблеи Республики Мали, кандидат в президенты страны Марико Умар попал в базу украинского волонтерского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

Политика обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию на Донбассе.

Также Умару припомнили сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях РФ.

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Марико Умар

Ранее Умар встретился с одним из главарей "ДНР" Денисом Пушилиным, а также с "уполномоченным по правам человека в ДНР" Дарьей Морозовой.

Политик трижды выдвигался на пост президента Мали в 2002, 2007 и 2013 годах. В 2018 году участвовал в качестве международного наблюдателя на выборах президента России, а также посетил оккупированный Крым.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Миротворец" попали актеры скандального сериала.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеАннексия КрымаБаза "Миротворця"
Место
Украина
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