Африканский гость "ДНР" угодил в базу "Миротворца"

Посетивший оккупированный Донецк депутат Национальной ассамблеи Республики Мали, кандидат в президенты страны Марико Умар попал в базу украинского волонтерского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

Политика обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию на Донбассе.

Также Умару припомнили сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях РФ.

Марико Умар

Ранее Умар встретился с одним из главарей "ДНР" Денисом Пушилиным, а также с "уполномоченным по правам человека в ДНР" Дарьей Морозовой.

Политик трижды выдвигался на пост президента Мали в 2002, 2007 и 2013 годах. В 2018 году участвовал в качестве международного наблюдателя на выборах президента России, а также посетил оккупированный Крым.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Миротворец" попали актеры скандального сериала.