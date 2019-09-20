Аферы с тендерами в Днепре: семья скандального экс-чиновника выиграла конкурс на сотни миллионов гривен

Семья бывшего секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова, которого связывают с тендерными аферами в городе, выиграла конкурс на реконструкцию больницы на сумму 431 миллион гривен.

Об этом сообщил Dnepr.express. Реконструкцию помещения Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы заказал Департамент капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации. Тендер прошел на "Prozorro" 16 сентября.

Стартовая цена лота составляла 468 миллионов гривен. В конкурсе принимали участие две компании – "Новый дом" и "Мастер-Строй". Первая компания за два года получила подрядов на 696 миллионов гривен от области. На этот раз победителем стала компания "Мастер-Строй", которая запросила за работы 431 миллионов гривен.

Prozorro segodnya.ua

"Мастер-Строй" входит в группу компаний "Мастер" и уже реконструировала набережную, а также отметилась в ряде крупных тендеров. Среди основателей – отец бывшего секретаря Днепровской горсовета Дмитрий Мишалов, Михаил Тульчинский и Лариса Флакс.

Именно с фамилией Мишалова связаны не менее шести предприятий: "Юником", "Юником-Капитал", "Завод Мастер-Профи Украина", "Мастер-Строй", "Мастер Финанс", "Свитязь".

Компании начали выигрывать миллионные тендеры через три месяца после того, как сын Дмитрия Мишалова Вячеслав стал секретарем горсовета. В частности, сначала компания "Завод Мастер-Профи" выиграла у связанной с ней структуры тендер на ремонт Центрального моста на 3 миллиона гривен, а уже в сентябре горсовет заказала "Мастер-Буду" капитальный ремонт Набережной Победы за 56 миллионов гривен.

Вячеслав Мишалов superlinguist.com

По данным "Наших грошей", в целом, за семь месяцев "работы" секретарем горсовета, Мишалову удалось получили 466 миллионов гривен бюджетных средств на строительство и ремонты города.

Последним в этой игре стал ремонт Нового моста в Днепре, который прославил компанию "Мастер Профи". После неудачной попытки ремонта переправы на ремонтников возбудили уголовное дело по факту хищения 10 миллионов гривен. После этого скандала Вячеслав Мишалов покинул кресло секретаря горсовета. Однако его семья продолжает выигрывать тендеры, а самого Мишалова называют "тендерным королем Днепра".

Как писал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О государственных закупках", который предусматривает усовершенствование системы ProZorro.

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