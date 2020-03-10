Чернобыль ничему не учит? OBOZREVATEL поймал "Энергоатом" на лжи об аварии

"Энергоатом" соврал об аварии на энергоблоке №4 АЭС и назвал расследование OBOZREVATEL фейком. Мы писали, что еще в середине февраля на Ривненской АЭС была экстренная аварийная остановка.

Мы решили не оставлять заявление оператора без ответа и получили подтверждение от высокопоставленного чиновника из Государственной инспекции ядерного регулирования в Украине. ЧП действительно было, а "Энергоатом" пытается это скрыть от украинцев.

В правовом государстве за сокрытие от общественности таких событий можно получить до 4-х лет тюрьмы. Как украинцев в очередной раз пытались обмануть – читайте в материале.

Хронология:

В середине февраля на Ривненской АЭС произошла экстренная остановка энергоблока №4;

20 февраля OBOZREVATEL опубликовал расследование деятельности руководства АЭС. Мы четко указали на то, что боссы предприятия сотрудничают через сумскую фирму с Россией;

Это привело к тому, что на энергоблоке №4 произошел сбой;

21 февраля оператор “Энергоатома” заявил, что якобы информация нашего издания не соответствует действительности. Они назвали происшествие "плановым отключением";

Нашему журналисту Олегу Дейнеке удалось взять комментарий у заместителя главного ядерного инспектора Украины Бориса Столярчука, который подтвердил факт ЧП на энергоблоке №4.

Где произошла авария?

На Ривненской атомной электростанции скрывают информацию о ЧП на важном атомном объекте. Сразу же после введения нового энергоблока № 4 (середина февраля) произошла так называемая повышенная протечка теплоносителя. Сотрудникам АЭС пришлось немедленно прекратить работу, чтобы избежать серьезных неполадок.

Руководство станции, как и "Энергоатом", информацию о происшествии пыталось утаить. В официальных источниках решили указать, что это была плановая остановка.

При этом журналисты OBOZREVATEL Олег Дейнека и Валерий Товмач выяснили, что речь идет о протечке, и эту информацию им подтвердил заместитель главного ядерного инспектора Украины Борис Столярчук. Это произошло из-за новых колец, установленных в таком же новом энергоблоке №4, который вышел из строя, не продержавшись и полугода.

Детали в сюжете:

Как в АЭС сотрудничают с РФ

Все дело в так называемых уплотнительных кольцах из силицированного графита – очень важных элементов в работе атомных реакторов. К этим кольцам предъявляются чрезвычайно высокие требования, а материал, из которого они изготавливаются, производится только в трех странах мира.

В советское время технология изготовления этого материала, который называется СГП-0,5, была разработана Институтом проблем материаловедения Академии наук Украины и передана в Россию на Челябинский электродный завод, где и было организовано производство.

Поскольку материал СГП-0,5 и изделия из него имеют двойное назначение, то импорт в Украину осуществлялся под жестким контролем ФСБ с российской стороны, СБУ и службы экспортного контроля – со стороны Украины и обязательным получением сертификата конечного потребителя продукции.

Ривненская АЭС

Но с 2014 года российский производитель перестал поставлять указанную продукцию в Украину как товар двойного назначения. Тем не менее уплотнительные кольца, по данным источника, продолжали поступать на украинские АЭС, а заготовки – на ПАО "Сумское НПО", несмотря на то, что служба экспортного контроля никаких разрешений на это не давала.

На таможне не зарегистрировано ни одной поставки под кодом 8413910090. Это может свидетельствовать о том, что продукция завозилась, возможно, контрабандным путем, неизвестно из каких источников поступала, а значит за ее качество никто не отвечал. Скорее всего действовала та же схема Свинарчуков, что и при поставке запчастей к вооружению.

Видимо, после скандала в Укроборонпроме в 2018 году контрабандный канал поставки силицированного графита закрылся, и в конце года ПАО "Сумское НПО" уже не могло выполнить заказ по поставке колец для ГЦН на ЗАЭС, что поставило под угрозу работу всех АЭС Украины.

По информации OBOZREVATEL, речь идет о негласном сотрудничестве российской группы ГМС и сумского предприятия АО "Насосэнергомаш", которое поставляет продукцию в Ривненскую АЕС. В подтверждение публикуем официальный документ.

Сертификат

Все детали расследования можно прочитать тут. Добавим, что сотрудничество выгодно всем, ибо речь идет о занижении цены на продукты и недопуске конкурентов на тендер.

В "Энергоатоме" не видят никаких проблем

Расследование вызвало резонанс и реакцию как в экспертных кругах, так и в ряде компаний. Но в “Энергоатоме” проблемы не увидели и решили назвать информацию “неправдивой и непроверенной”.

“Статья содержит ложную и искаженную информацию. Уже в заголовке материала имеет место обычная манипуляция, ведь энергоблок №4 Ривненской АЭС был выведен 15 февраля 2020 в текущий ремонт в соответствии с согласованной заранее заявкой станции, то есть никаких "экстренных" остановок не происходило. НАЭК "Энергоатом" отмечает, что никаких аварийных отключений или чрезвычайных ситуаций не происходило. Вывод в плановые и внеплановые ремонты энергоблоков является обычным делом и систематической кропотливой работой высококвалифицированного персонала компании”, – пишет пресс-служба.

Также там подчеркнули, что все кольца являются проверенными. Они якобы отвечают нормам безопасности. Хотя сюжет OBOZREVATEL полностью опровергает эту версию. За такое преступление в Уголовном кодексе Украины есть статья 274, которая предусматривает до 4-х лет тюрьмы за нарушение правил ядерной безопасности.

Мы обращаемся за помощью к тем юристам, которые хотят поломать преступные схемы. Если вы готовы вместе с нами доказать вину и наказать руководство “Энергоатома” и Ривненской АЭС – пишите на почту obozrevatelfeedback@gmail.com. Мы с вами свяжемся.

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