Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

Новость о том, что российского бизнесмена Романа Фукса обвинили в крупном мошенничестве в РФ и объявили в розыск, как-то прошла мимо внимания украинцев. А зря. Дело в том, что Роман – младший брат одиозного олигарха Павла Фукса, который обманным путем получил украинское гражданство, а теперь цинично грабит Украину.

Подробнее о подноготной бизнеса братьев, аферах в России и Украине, связях с ФСБ и многом другом – читайте в публикации OBOZREVATEL.

"ДОБРЫЙ/ЗЛОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"

Многим хорошо известен эффективный метод "добрый полицейский - злой полицейский" (сродни методу кнута и пряника). Братья Фукс успешно применили его к своей бизнес-деятельности. Старший - Павел Фукс - был всегда и везде на виду, нахраписто строя бизнес-империю, а вот младший - держался в тени.

Информации о Романе удивительно мало, хотя в 2011 году младший Фукс баллотировался в Госдуму РФ (от Коммунистической партии). Что, казалось бы, предусматривает публичность.

Тогда по Роману Фуксу аккуратно "прошлись" российские СМИ, упомянув его в статье: "Коммунисты живут в "Лендроверах". Процитируем:

"А венчает наш список Роман Яковлевич Фукс из Москвы. Владея тремя "Мерседесами" представительского класса и одной "Бентли", двумя участками земли, домом в Подмосковье и огромной квартирой в Москве, Роман Яковлевич умудрился заработать за год... 80 703 рубля. По 6700 рублей в месяц".

Однако злые языки говорят, что Роман Фукс "записался" в коммунисты не просто так. Дело в том, что как раз тогда у Фуксов в России и начались серьезные проблемы с бизнесом. Депутатство же могло "прикрыть" младшего, тем более что именно 6-й созыв Думы впервые избирался аж на пять лет. Но не сложилось.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что младший брат по сути всегда был ширмой для старшего, номинальным держателем богатств семьи. Богатств, давайте говорить откровенно, с криминальным душком.

РАСПИЛ СРЕДИ СВОИХ

По последней информации, Роману Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве одного из домов на Мытной улице". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Таганский суд Москвы поступило и ходатайство о заочном аресте бизнесмена - рассмотрение назначено на 11 октября.

Речь о мутной схеме на строительстве жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. Инвестконтракт на строительство был заключен еще в 2008 году, объект планировалось закончить к концу 2011 года. Застройщик - ООО "Олтэр" заключил допсоглашение о продлении контракта до лета 2014 года, а затем была еще одна попытка - продлить до 2017 г. Однако не удалось.

"Олтэр" не перечислил городу инвестиционную составляющую в сумме 101,17 млн долларов. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить 207 млн долларов, включая основной долг и неустойку. Требования городских властей суд удовлетворил частично: застройщик обязан уплатить всего... 35,6 млн долларов в связи с истечением срока давности претензии.

А уже в конце ноября 2018 года в отношении компании "Олтэр" было возбуждено уголовное дело. Застройщика обвинили в нецелевом использовании средств, собранных с 400 участников долевого строительства элитного ЖК. Деньги попросту выводились со строительства.

ЖК Sky House в Москве так и не ввели в эксплуатацию. Деньги просто выводили со строительства.

Какое отношение к этому делу имеют братья Фуксы? Да самое прямое. Основным владельцем "Олтэра" до августа 2014 г. был Роман Фукс — брат владельца MosCityGroup (MCG) Павла Фукса. Затем учредителем "Олтэра" стал Евгений Соловинский, возглавлявший на тот момент "СВТ-строй" (принадлежал младшему Фуксу).

На сайте же компании Фукса-старшего - MosCityGroup - было указано, что проект Sky House входит в портфель активов компании. Круг и замкнулся.

Братья Фукс также совместно владели (50% капитала) Совкомбанком в 2010 году. Оба входили в состав Совета директоров. Зарегистрированная в Нидерландах Sovco Сapital Рartners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка, при этом Роман Фукс через три оффшорные компании владел 37,16% Sovco Сapital Рartners B.V.

Совкомбанк был не единственной инвестицией старшего Фукса в банковский бизнес. В 2012 году он несколько месяцев владел 10,3% акций банка "Пушкино". Спустя год, в сентябре 2013-го ЦБ отозвал его лицензию, положив начало масштабной чистке банковской системы.

А тут есть что рассказать. О том, как это связано с Украиной - читайте в одной из следующих публикаций.

И НАШИМ, И ВАШИМ

Говорят, что именно нерешаемые проблемы с бизнесом в РФ и озвученные OBOZREVATEL эксклюзивные данные о двойном гражданстве олигарха все же заставили Павла Фукса отказаться от паспорта с двуглавым орлом.

Сейчас в российских реестрах Фукс уже фигурирует как гражданин Украины.

Хотя, по утверждению источников, связи со своими кураторами и партнерами одиозный бизнесмен не потерял, а уехать из РФ его вынудили разборки между кланами российских силовиков - ГРУ и ФСБ. Именно под последними, по утверждению источников, последние годы и был старший Фукс.

Международные расследователи утверждают, что Фукс уже давно был завербован КГБ и (впоследствии) ФСБ, а также имеет тесные связи с окружением Януковича и московскими криминальными группировками

Павел Фукс еще в 2017 году в интервью заявлял, что у него не осталось активов в России. Однако это не так.

По состоянию на сегодняшний день - 7 октября 2019 года - Павел Фукс зарегистрирован в России индивидуальным предпринимателем и все также "держит в руках" строительную компанию MosCityGroup. С который за годы ее существования связано ой как много скандалов.

Подтверждающие данные есть в Едином государственном реестре юридических лиц РФ (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА В УКРАИНЕ

После того, как в 2011 году к структурам Павла Фукса куча российских банков подали иски на сотни миллионов, его положение пошатнулось. На эти средства были получены кредиты под строительные проекты и не возвращены. На какое-то время Фукс ушел в тень, а потом "всплыл" в Украине.

Тут он увидел огромное окно возможностей. После Революции Достоинства в Украине оказалось много "бесхозных" активов, чьи владельцы сбежали в Россию и готовы были продать их по дешевке, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Кроме того, владельцы некоторых активов хоть и не сбежали, но желали продать их, опасаясь конфискации и прочих неприятностей. Скупкой подобных активов и занялся Фукс, увидевший тут настоящую золотую жилу.

Также Павел не брезговал действовать и в интересах самих этих беглецов из окружения Виктора Януковича. Перекупал и легализовал (отмывал) их активы в Украине. И в том и в другом случае для реализации подобных сделок ему помогали авторитетные гарантии и политическое сопровождение.

Не забывает Фукс и свои навыки в девелоперских аферах, он уже успел засветиться на Рыбальском.

Но это только "цветочки".

(Продолжение следует...)

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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