Главная Новости
7 октября • обновлено в 17:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Obozrevatel
Obozrevatel
Сайт Все статьи автора

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

572 Читать материал на украинском

Новость о том, что российского бизнесмена Романа Фукса обвинили в крупном мошенничестве в РФ и объявили в розыск, как-то прошла мимо внимания украинцев. А зря. Дело в том, что Роман младший брат одиозного олигарха Павла Фукса, который обманным путем получил украинское гражданство, а теперь цинично грабит Украину.

Подробнее о подноготной бизнеса братьев, аферах в России и Украине, связях с ФСБ и многом другом читайте в публикации OBOZREVATEL.

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

"ДОБРЫЙ/ЗЛОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"

Многим хорошо известен эффективный метод "добрый полицейский - злой полицейский" (сродни методу кнута и пряника). Братья Фукс успешно применили его к своей бизнес-деятельности. Старший - Павел Фукс - был всегда и везде на виду, нахраписто строя бизнес-империю, а вот младший - держался в тени.

Информации о Романе удивительно мало, хотя в 2011 году младший Фукс баллотировался в Госдуму РФ (от Коммунистической партии). Что, казалось бы, предусматривает публичность.

Тогда по Роману Фуксу аккуратно "прошлись" российские СМИ, упомянув его в статье: "Коммунисты живут в "Лендроверах". Процитируем:

"А венчает наш список Роман Яковлевич Фукс из Москвы. Владея тремя "Мерседесами" представительского класса и одной "Бентли", двумя участками земли, домом в Подмосковье и огромной квартирой в Москве, Роман Яковлевич умудрился заработать за год... 80 703 рубля. По 6700 рублей в месяц".

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

Однако злые языки говорят, что Роман Фукс "записался" в коммунисты не просто так. Дело в том, что как раз тогда у Фуксов в России и начались серьезные проблемы с бизнесом. Депутатство же могло "прикрыть" младшего, тем более что именно 6-й созыв Думы впервые избирался аж на пять лет. Но не сложилось.

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

Источники OBOZREVATEL утверждают, что младший брат по сути всегда был ширмой для старшего, номинальным держателем богатств семьи. Богатств, давайте говорить откровенно, с криминальным душком.

РАСПИЛ СРЕДИ СВОИХ

По последней информации, Роману Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве одного из домов на Мытной улице". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Таганский суд Москвы поступило и ходатайство о заочном аресте бизнесмена - рассмотрение назначено на 11 октября.

Речь о мутной схеме на строительстве жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. Инвестконтракт на строительство был заключен еще в 2008 году, объект планировалось закончить к концу 2011 года. Застройщик - ООО "Олтэр" заключил допсоглашение о продлении контракта до лета 2014 года, а затем была еще одна попытка - продлить до 2017 г. Однако не удалось.

"Олтэр" не перечислил городу инвестиционную составляющую в сумме 101,17 млн долларов. Мэрия, не дождавшись оплаты по инвестконтракту, потребовала погасить 207 млн долларов, включая основной долг и неустойку. Требования городских властей суд удовлетворил частично: застройщик обязан уплатить всего... 35,6 млн долларов в связи с истечением срока давности претензии.

А уже в конце ноября 2018 года в отношении компании "Олтэр" было возбуждено уголовное дело. Застройщика обвинили в нецелевом использовании средств, собранных с 400 участников долевого строительства элитного ЖК. Деньги попросту выводились со строительства.

ЖК Sky House в Москве так и не ввели в эксплуатацию. Деньги просто выводили со строительства.

ЖК Sky House в Москве так и не ввели в эксплуатацию. Деньги просто выводили со строительства.

Какое отношение к этому делу имеют братья Фуксы? Да самое прямое. Основным владельцем "Олтэра" до августа 2014 г. был Роман Фукс — брат владельца MosCityGroup (MCG) Павла Фукса. Затем учредителем "Олтэра" стал Евгений Соловинский, возглавлявший на тот момент "СВТ-строй" (принадлежал младшему Фуксу).

На сайте же компании Фукса-старшего - MosCityGroup - было указано, что проект Sky House входит в портфель активов компании. Круг и замкнулся.

Новости
Янукович возвращает себе "Межигорье" с помощью Фукса. А также Минюст и АРМА

Братья Фукс также совместно владели (50% капитала) Совкомбанком в 2010 году. Оба входили в состав Совета директоров. Зарегистрированная в Нидерландах Sovco Сapital Рartners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка, при этом Роман Фукс через три оффшорные компании владел 37,16% Sovco Сapital Рartners B.V.

Совкомбанк был не единственной инвестицией старшего Фукса в банковский бизнес. В 2012 году он несколько месяцев владел 10,3% акций банка "Пушкино". Спустя год, в сентябре 2013-го ЦБ отозвал его лицензию, положив начало масштабной чистке банковской системы.

А тут есть что рассказать. О том, как это связано с Украиной - читайте в одной из следующих публикаций.

И НАШИМ, И ВАШИМ

Говорят, что именно нерешаемые проблемы с бизнесом в РФ и озвученные OBOZREVATEL эксклюзивные данные о двойном гражданстве олигарха все же заставили Павла Фукса отказаться от паспорта с двуглавым орлом.

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

Сейчас в российских реестрах Фукс уже фигурирует как гражданин Украины.

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

Хотя, по утверждению источников, связи со своими кураторами и партнерами одиозный бизнесмен не потерял, а уехать из РФ его вынудили разборки между кланами российских силовиков - ГРУ и ФСБ. Именно под последними, по утверждению источников, последние годы и был старший Фукс.

Международные расследователи утверждают, что Фукс уже давно был завербован КГБ и (впоследствии) ФСБ, а также имеет тесные связи с окружением Януковича и московскими криминальными группировками

Международные расследователи утверждают, что Фукс уже давно был завербован КГБ и (впоследствии) ФСБ, а также имеет тесные связи с окружением Януковича и московскими криминальными группировками

Павел Фукс еще в 2017 году в интервью заявлял, что у него не осталось активов в России. Однако это не так.

По состоянию на сегодняшний день - 7 октября 2019 года - Павел Фукс зарегистрирован в России индивидуальным предпринимателем и все также "держит в руках" строительную компанию MosCityGroup. С который за годы ее существования связано ой как много скандалов.

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

Подтверждающие данные есть в Едином государственном реестре юридических лиц РФ (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине
Грандиозные аферы: как братья Фукс "наследили" в России и Украине

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА В УКРАИНЕ

После того, как в 2011 году к структурам Павла Фукса куча российских банков подали иски на сотни миллионов, его положение пошатнулось. На эти средства были получены кредиты под строительные проекты и не возвращены. На какое-то время Фукс ушел в тень, а потом "всплыл" в Украине.

Тут он увидел огромное окно возможностей. После Революции Достоинства в Украине оказалось много "бесхозных" активов, чьи владельцы сбежали в Россию и готовы были продать их по дешевке, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Кроме того, владельцы некоторых активов хоть и не сбежали, но желали продать их, опасаясь конфискации и прочих неприятностей. Скупкой подобных активов и занялся Фукс, увидевший тут настоящую золотую жилу.

Новости
Удар по олигарху: арестованы счета подконтрольной Фуксу компании

Также Павел не брезговал действовать и в интересах самих этих беглецов из окружения Виктора Януковича. Перекупал и легализовал (отмывал) их активы в Украине. И в том и в другом случае для реализации подобных сделок ему помогали авторитетные гарантии и политическое сопровождение.

Не забывает Фукс и свои навыки в девелоперских аферах, он уже успел засветиться на Рыбальском.

Но это только "цветочки".

(Продолжение следует...)

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Криминал Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Павел Фукс
Теги
ФСБ строительство Киевский метрополитен скандалы коррупция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel