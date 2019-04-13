Адвокаты обнародовали новую версию убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко

Активиста Василия Сергиенко могли убить владельцы автобусов, которые были участниками так называемого Корсунского инцидента 20 февраля 2014 года. Такую версию обнародовали адвокаты обвиняемых в убийстве.

Они напомнили, что Василий Сергиенко был одним из активистов Евромайдана. Вместе с Олегом Собченко, Владимиром Зуенко и другими местными жителями он на блокпосту в Корсунь-Шевченковском останавливал колонну автобусов с активистами Антимайдана, которые возвращались из Киева в Крым. Во время столкновений несколько автобусов сожгли.

Мотив убийства – месть. Именно эта версия, по мнению адвоката Валерия Добраницы, может вернуть дело Сергиенко в другое русло и привести к началу производства с чистого листа.

"Версия убийства, о которой мы рассказали, вполне реальна, и ответственные органы должны ее проверить вместо того, чтобы под пыткой получать признательные показания от подозреваемых", – сообщил Валерий Добраница.

Валерий Добраница, адвокат

Другой защитник, Александр Шадрин, объяснил, почему дело не расследуют годами, и раскрыл факты многочисленных нарушений в следственном и судебном процессах.

"Дело стало средством политической борьбы. В деле Сергиенко нарушаются права как обвиняемых, так и защитников. Адвокатам резали колеса автомобиля, пытались подавить морально, препятствовали передвижению и угрожали. Однако это было ожидаемым, учитывая серьезность дела, обвиняемых по которому мы защищаем. Мы видим , что все эти процессы идут но фоне прямых угроз судьям со стороны Первых лиц государства. Соответствующие факты были задокументированы в Европейском суде по правам человека", – пояснил Александр Шадрин.

Александр Шадрин

По мнению адвокатов, систематическое давление активистов на суд, а также явная заинтересованность власти в осуждении их подзащитных ставят под сомнение нормальное, объективное рассмотрение дела в Черкасской области.

"Мы неоднократно во время судебных заседаний заявляли ходатайство об отводах судей, возвращение обвинительного акта прокурору, и привлекали внимание к многочисленным нарушениям в следственном процессе", – сообщил адвокат Игорь Михайленко.

Игорь Михайленко

Поэтому защитники рассматривают возможность изменения региона, где будет осуществляться судопроизводство. Также адвокаты требуют изменения меры пресечения в отношении их подзащитных и готовы и дальше доказывать их невиновность. Единственным итогом, говорят они, может быть только оправдательный приговор, иного решения суда в правовом государстве быть не может.

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