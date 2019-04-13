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Адвокаты обнародовали новую версию убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко

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Активиста Василия Сергиенко могли убить владельцы автобусов, которые были участниками так называемого Корсунского инцидента 20 февраля 2014 года. Такую версию обнародовали адвокаты обвиняемых в убийстве.

Адвокаты обнародовали новую версию убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко

Они напомнили, что Василий Сергиенко был одним из активистов Евромайдана. Вместе с Олегом Собченко, Владимиром Зуенко и другими местными жителями он на блокпосту в Корсунь-Шевченковском останавливал колонну автобусов с активистами Антимайдана, которые возвращались из Киева в Крым. Во время столкновений несколько автобусов сожгли.

Мотив убийства – месть. Именно эта версия, по мнению адвоката Валерия Добраницы, может вернуть дело Сергиенко в другое русло и привести к началу производства с чистого листа.

"Версия убийства, о которой мы рассказали, вполне реальна, и ответственные органы должны ее проверить вместо того, чтобы под пыткой получать признательные показания от подозреваемых", – сообщил Валерий Добраница.

Валерий Добраница, адвокат

Валерий Добраница, адвокат

Другой защитник, Александр Шадрин, объяснил, почему дело не расследуют годами, и раскрыл факты многочисленных нарушений в следственном и судебном процессах.

"Дело стало средством политической борьбы. В деле Сергиенко нарушаются права как обвиняемых, так и защитников. Адвокатам резали колеса автомобиля, пытались подавить морально, препятствовали передвижению и угрожали. Однако это было ожидаемым, учитывая серьезность дела, обвиняемых по которому мы защищаем. Мы видим , что все эти процессы идут но фоне прямых угроз судьям со стороны Первых лиц государства. Соответствующие факты были задокументированы в Европейском суде по правам человека", – пояснил Александр Шадрин.

Александр Шадрин

Александр Шадрин

По мнению адвокатов, систематическое давление активистов на суд, а также явная заинтересованность власти в осуждении их подзащитных ставят под сомнение нормальное, объективное рассмотрение дела в Черкасской области.

"Мы неоднократно во время судебных заседаний заявляли ходатайство об отводах судей, возвращение обвинительного акта прокурору, и привлекали внимание к многочисленным нарушениям в следственном процессе", – сообщил адвокат Игорь Михайленко.

Игорь Михайленко

Игорь Михайленко

Поэтому защитники рассматривают возможность изменения региона, где будет осуществляться судопроизводство. Также адвокаты требуют изменения меры пресечения в отношении их подзащитных и готовы и дальше доказывать их невиновность. Единственным итогом, говорят они, может быть только оправдательный приговор, иного решения суда в правовом государстве быть не может.

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