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16 февраля • обновлено в 21:58
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Адвокаты Мангера пытались попасть к подозреваемому в организации покушения на Гандзюк

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Адвокаты Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас, чтобы встретиться с подозреваемым в организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Однако власти Болгарии отказали адвокатам главы Херсонского облсовета Владислава Мангера во встрече с Алексеем Левиным (Москаленко). Об этом сообщил ZN.UA источник в Службе безопасности Украины.

Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

Адвокаты Мангера пытались попасть к подозреваемому в организации покушения на Гандзюк

Алексей Левин был объявлен в розыск в январе прошлого года, из поля зрения правохранительных органов он исчез в августе 2018 года. 24 января подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

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Как разъяснял источник в СБУ, если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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