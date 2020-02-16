Адвокаты Мангера пытались попасть к подозреваемому в организации покушения на Гандзюк

Адвокаты Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас, чтобы встретиться с подозреваемым в организации покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Однако власти Болгарии отказали адвокатам главы Херсонского облсовета Владислава Мангера во встрече с Алексеем Левиным (Москаленко). Об этом сообщил ZN.UA источник в Службе безопасности Украины.

Эксперты считают, что клиент Ильченко и Мурашкина может быть обеспокоен возможными показаниями Левина по делу Гандзюк и стремится выяснить, насколько тот готов сотрудничать со следствием.

Алексей Левин был объявлен в розыск в январе прошлого года, из поля зрения правохранительных органов он исчез в августе 2018 года. 24 января подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.

Как разъяснял источник в СБУ, если задержанный согласится на упрощенную процедуру выдачи Украине, экстрадиция может занять 30-40 дней, в противном случае процедура может растянуться на годы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

11 февраля 2019 голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батькивщины", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.

Мангер со своей стороны ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.

15 февраля был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.

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