Информация в сомнительных СМИ о якобы причастности Юрия Иванющенко к рейдерскому захвату предприятия в Одесской области лживая и манипулятивная, заявили адвокаты бизнесмена Евгений Глазков и Юрий Колесников.

В своем заявлении они назвали этот вброс продолжающейся уже много лет травлей их клиента, передают Українські новини.

"На сомнительных сайтах имя Юрия Иванющенко упоминается в материалах о якобы рейдерском захвате предприятия в Одесской области. Никаких аргументов или фактов, данных из реестров, свидетельствующих о какой-либо связи нашего клиента с указанными фирмами, не приводится. Просто голое утверждение автора, которое, тем не менее, выносится в заголовки. Все это, конечно же, говорит о спланированном информационном вбросе, направленном против Юрия Иванющенко. Официально заявляю, что наш клиент никаким образом с указанными фирмами не связан и к рейдерству не причастен", – заявил адвокат Юрий Колесников.

Отметим, речь идет о публикациях на некоторых сайтах, в которых говорится о якобы захвате одесского ООО "Компания "Новые технологии – Украина", фигурирующей в ряде уголовных дел.

"Это очередной информационный вброс, который не имеет ничего общего с действительностью, призванный оказывать давление на господина Иванющенко и в очередной раз очернить его репутацию. Уже много лет продолжается травля нашего клиента. Поэтому мы просим сайты, которые разместили этот фейк, опубликовать опровержение. В противном случае мы вынуждены будем обязать их это сделать, обратившись в суд и отстояв свою позицию в общем судебном порядке", – заявил адвокат.

Ранее Юрий Иванющенко уже выигрывал суды у журналистов, которые, по словам юристов, распространяли неправдивую информацию в его адрес, "обогащаясь на публикации черного пиара".

Напомним, в 2017 году Европейский Союз снял с бизнесмена Юрия Иванющенко все санкции, которые были введены в 2014 году против ряда граждан Украины. Позже Европейский суд признал неправомерность введения санкций против бизнесмена.