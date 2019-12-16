"Все на руках!" Адвокат заявил об алиби подозреваемой по делу Шеремета

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, заявил, что готов предоставить суду наличие у его подзащитной алиби.

Об этом Влад Добош сказал во время онлайн-стрима на своей странице в Facebook. В нем он пожаловался на безосновательный отказ следователей в предоставлении ему материалов дела (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Полный игнор со стороны следователей. В группе следователей около 45 человек и ни одного следователя не находится, чтобы мне предоставили материалы дела. Мы готовы сотрудничать со следствием, проводить любые следственные действия, готовы участвовать в допросах. Но я вижу, что следствие не имеет перед собой цели на справедливое объективное следствие", – возмутился правозащитник.

Юлия Кузьменко KP.UA

Добош отметил, что если его законные требования не будут выполнены, то он прибегнет к другой тактике и даже привлечет общественность к массовой акции контроля действий МВД.

"Я хочу, чтобы в этом деле положили неоспоримое доказательство причастности или непричастности Юлии Кузьменко к этому преступлению. Если этого не будет сделано, мы положим, и они у нас почти все на руках, доказательства ее алиби. Вопрос лишь в оформлении юридическом доказательств", – резюмировал адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

полиция назвала подозреваемых в организации убийства: Андрея Антоненко (вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военнослужащий ССО ВСУ); Юлию Кузьменко (волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии) и волонтера Яну Дугарь.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 УК (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей волонтера Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие указывает, что группа якобы хотела совершить теракты в Киеве. По его версии, медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся