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16 декабря • обновлено в 17:04
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"Все на руках!" Адвокат заявил об алиби подозреваемой по делу Шеремета

2.4т
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Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета, заявил, что готов предоставить суду наличие у его подзащитной алиби.

Об этом Влад Добош сказал во время онлайн-стрима на своей странице в Facebook. В нем он пожаловался на безосновательный отказ следователей в предоставлении ему материалов дела (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Полный игнор со стороны следователей. В группе следователей около 45 человек и ни одного следователя не находится, чтобы мне предоставили материалы дела. Мы готовы сотрудничать со следствием, проводить любые следственные действия, готовы участвовать в допросах. Но я вижу, что следствие не имеет перед собой цели на справедливое объективное следствие", – возмутился правозащитник.

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Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

KP.UA

Добош отметил, что если его законные требования не будут выполнены, то он прибегнет к другой тактике и даже привлечет общественность к массовой акции контроля действий МВД.

"Я хочу, чтобы в этом деле положили неоспоримое доказательство причастности или непричастности Юлии Кузьменко к этому преступлению. Если этого не будет сделано, мы положим, и они у нас почти все на руках, доказательства ее алиби. Вопрос лишь в оформлении юридическом доказательств", – резюмировал адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • полиция назвала подозреваемых в организации убийства: Андрея Антоненко (вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военнослужащий ССО ВСУ); Юлию Кузьменко (волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии) и волонтера Яну Дугарь.

  • Им предъявлено обвинение по ст. 115 УК (Умышленное убийство).

  • Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей волонтера Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

  • Также следствие указывает, что группа якобы хотела совершить теракты в Киеве. По его версии, медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Юлия Кузьменко
Место
Украина
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