Адвокат Януковича признался, сколько ему платит ''легитимный''

За защиту интересов экс-президента Виктора Януковича в украинском суде адвокатское объединение "Авер Лекс" в прошлом году получило гонорар, составивший пятую часть всего бюджета компании.

Об этом в интервью The Бабель рассказал старший партнер "Авер Лекс", адвокат украинского президента-беглеца Виталий Сердюк. Учитывая такие размеры гонораров, компания до сих пор не отказывается от работы над делом Януковича, несмотря на репутационные потери. А сам Сердюк заверил, что Виктор Янукович - хороший клиент.

Деньги на оплату адвокатов для "легитимного" поступают из России - их везут наличными через границу, ведь счета как Виктора так и Александра Януковичей заблокированы.

адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк источник: gordonua.com

"Размер соответствует сумме, которую можно завозить в Украину без декларирования. До десяти тысяч евро на одного человека. Наличные средства мы получаем не лично от клиента, а от помощников. Сумма зафиксирована в дополнительном соглашении к договору. Не думайте, это не сумки денег", - объяснил Сердюк.

О том, сколько человек ежемесячно ездит в РФ за деньгами - адвокат рассказать отказался. Но поручился, что все происходит исключительно согласно с действующим законодательством Украины.

"На эту сумму выписывается расчетно-кассовый ордер, и мы ее вносим в банк. Бывали случаи, когда банки не хотели деньги брать, поскольку в платежке указан Янукович. Мы принципиально работаем по закону", - поделился Сердюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Луценко заявил, что после своего бегства Виктор Янукович оставил в госказне Украины всего восемь тысяч долларов.