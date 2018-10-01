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Адвокат Януковича признался, сколько ему платит ''легитимный''

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За защиту интересов экс-президента Виктора Януковича в украинском суде адвокатское объединение "Авер Лекс" в прошлом году получило гонорар, составивший пятую часть всего бюджета компании.

Об этом в интервью The Бабель рассказал старший партнер "Авер Лекс", адвокат украинского президента-беглеца Виталий Сердюк. Учитывая такие размеры гонораров, компания до сих пор не отказывается от работы над делом Януковича, несмотря на репутационные потери. А сам Сердюк заверил, что Виктор Янукович - хороший клиент.

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Деньги на оплату адвокатов для "легитимного" поступают из России - их везут наличными через границу, ведь счета как Виктора так и Александра Януковичей заблокированы.

адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк

адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк

источник: gordonua.com

"Размер соответствует сумме, которую можно завозить в Украину без декларирования. До десяти тысяч евро на одного человека. Наличные средства мы получаем не лично от клиента, а от помощников. Сумма зафиксирована в дополнительном соглашении к договору. Не думайте, это не сумки денег", - объяснил Сердюк.

О том, сколько человек ежемесячно ездит в РФ за деньгами - адвокат рассказать отказался. Но поручился, что все происходит исключительно согласно с действующим законодательством Украины.

"На эту сумму выписывается расчетно-кассовый ордер, и мы ее вносим в банк. Бывали случаи, когда банки не хотели деньги брать, поскольку в платежке указан Янукович. Мы принципиально работаем по закону", - поделился Сердюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Луценко заявил, что после своего бегства Виктор Янукович оставил в госказне Украины всего восемь тысяч долларов.

Читайте все новости по теме "Судьба Януковича" на OBOZREVATEL.

Темы
Судьба ЯнуковичаСуд над Януковичем
Персоны
Виталий СердюкВиктор Янукович
Место
Украина
Объекты
приговор Януковичусуд
Источник
Источник:The Бабель
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