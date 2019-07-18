"Есть три варианта": выяснились новые детали о возвращении украинских моряков

Украинских моряков могут скоро отпустить домой. Один из адвокатов группы защиты рассказал о нескольких вариантах решения проблемы.

Родные ребят очень их ждут. Правда, пока они не верят в то, что российские власти пойдут на какие-то шаги. Но уже готовятся выпустить книгу стихотворений и даже отгулять сразу несколько свадеб. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Есть три варианта возвращения

Российский адвокат из группы защитников наших моряков Илья Новиков считает, что есть несколько вариантов освобождения.

"Первый вариант был связан с выборами в Украине 21 июля и именем Виктора Медведчука. Правда, до 21 числа осталось пару дней и даже если ребят в пятницу или субботу освободят, то это вряд ли на что-то повлияет", – заявил OBOZREVATEL Новиков.

Еще один вариант связан с пророссийским журналистом Кириллом Вышинским, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Российская сторона настаивает на его освобождении.

"В пятницу, 19 июля в Киеве состоится суд по продлению меры пресечения Вышинскому. И суд может принять какое-то компромиссное решение. В таком случае и по морякам может быть компромисс. Но прямого обмена не будет", – считает адвокат

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И третий вариант – это апелляция на решение российского суда по продлению меры пресечения морякам.

"Это заседание пройдет в Мосгорсуде, само по себе оно ничего не значит, мы это уже проходили много раз. Но в плане политики там тоже может быть принято какое-то решение. Например, дело могут прекратить или отправить ребят под залог. Причем такой, который позволит им спокойно уехать домой и забыть обо всем этом", – пояснил Новиков.

На суде Facebook Ильи Новикова

Готовятся выпустить сборник стихов Андрея

На такие расклады надеется и Евгения Эйдер, мачеха пленного моряка Андрея.

"Да, мы с адвокатом как раз об этом и говорили. Хотя точной информации о возвращении ребят пока у нас нет", – сказала OBOZREVATEL Евгения.

Женщина рассказывает, что ждет Андрея каждый день: "Я все время говорю, что он вернется завтра".

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Как оказалось, самый юный моряк пишет стихи, и его мачеха сейчас их публикует в соцсетях. "Он меня попросил их публиковать. И мы хотим издать сборник его стихотворений", – говорит Евгения.

Также Андрея ждет в Украине и его девушка.

Андрей со своей девушкой Facebook Андрея Эйдера

А отец пленного моряка Романа Мокряка рассказал нам, что сейчас на судебное заседание поехал его младший сын.

"Он прислал фото Романа, смотрю, похудел он там, но держится молодцом", – подчеркнул Николай Мокряк.

Как оказалось, мама Романа с первых дней войны занимается волонтерством, поэтому даже не смогла первый раз поехать на суд в Москву.

"Пока нам ничего не понятно, там же в России законы не писаны. Поэтому сложно сказать, что они хотят за наших ребят и когда они вернутся домой. Но мы каждый день ждем сына домой", – говорит отец.

Роман Мокряк Facebook Романа Мокряка

После возвращения отгуляют две свадьбы

А вот отец Василия Сороки, одного из раненых моряков, рассказал нам, что в этот раз на суд поехала мама Василия и крестная.

"На этот раз повезло, заседание было в Лефортовском суде. В отличие от других помещений ребята находились не за стеклом, а в клетке. Поэтому родные смогли с ними поговорить, обняться и сфотографироваться. Да и охраняли их не эти церберы из внутренних войск, а спецназ ФСБ, им было важно только, чтобы никто не сбежал. Поэтому родные смогли передать хлопцам позитивную энергию, чтобы они продержались. Мне даже по громкой связи удалось поговорить с сыном. Я ему сказал: "Вася, ты держись, все страшное уже позади". А он мне ответил: "Да, я все понимаю. Появляются новости, что мы едем домой, я сумку собираю. Потом другие новости – я ее разбираю", – рассказал OBOZREVATEL Виктор Сорока.

Василий Сорока Facebook Василия Сороки

Отец моряка уверен, что ребят рано или поздно вернут на родину.

"Главное, чтобы это был не обмен, а исполнение решения Гаагского трибунала, потому что наши ребята ничего не нарушили. Все эти намеки Москальковой о том, что можно все изменить. Знаете, я думаю, что это Россия ищет пути, как красиво выйти из той ситуации. Там просто так ничего не делают. Уже когда ребят захватили, они делали ставку, что можно потребовать в обмен на них. Они стали заложниками политической ситуации. Тогда в России сказали, что до выборов президента их точно не освободят. Это был рычаг давления на Порошенко. Сейчас это давление на Зеленского. Они ведут себя как пираты, и плевать хотели на законы", – уверен Виктор Сорока.

На этот раз в зале суда была решетка Facebook Ильи Новикова

В четверг, 18 июля Василий Сорока отметил четырехлетие своей свадьбы, а недавно его сестра тоже вышла замуж.

"Четыре года назад шла война, я тогда был главой райрады. И Вася сказал, что свадьбу отметят скромно, не до нее сейчас. А сестра прислал фото рук с кольцами, и сообщила, что вышла замуж. Но пока Вася не вернется, никакой свадьбы не будет. Так что мы теперь ждем его, чтобы уже все вместе отгулять", – делится планами отец моряка.

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