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11 марта • обновлено в 13:10
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Адвокат семей жертв МН17 заявил, что завести "Бук" в Украину разрешил Путин

1.5т
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Такое мощное оружие, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, вероятно, сбили Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, не могло покинуть территорию России без ведома Владимира Путина.

Такое мнение высказал адвокат родственников погибших в катастрофе Джерри Скиннер в интервью Deutsche Welle. Он отметил, что, вероятно, в расследовании дела будут звучать фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. По его мнению, возможно, будет озвучена и фамилия самого Путина.

"Не думаю, что мы узнаем много. Но, по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – отметил Скиннер.

Адвокат семей жертв МН17 заявил, что завести "Бук" в Украину разрешил Путин

Адвокат семей жертв МН17 заявил, что завести "Бук" в Украину разрешил Путин

Напомним, ранее, Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина. Они требуют 330 миллионов долларов компенсации от России.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Путин
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от тільки збити вони хотіли свій, російський, літак , але рагулі є рагулі
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Крым Андрей
Крым Андрей
Откуда в России мощное и высокотехнологичное оружие? Пусть послушает скакунов, они ему расскажут, что самое высокотехнологичное оружие РФ - конница.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Он лично за рулем ехал.
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