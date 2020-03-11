Такое мощное оружие, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, вероятно, сбили Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, не могло покинуть территорию России без ведома Владимира Путина.

Такое мнение высказал адвокат родственников погибших в катастрофе Джерри Скиннер в интервью Deutsche Welle. Он отметил, что, вероятно, в расследовании дела будут звучать фамилии приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. По его мнению, возможно, будет озвучена и фамилия самого Путина.

"Не думаю, что мы узнаем много. Но, по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – отметил Скиннер.

Адвокат семей жертв МН17 заявил, что завести "Бук" в Украину разрешил Путин

Напомним, ранее, Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина. Они требуют 330 миллионов долларов компенсации от России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек, которые находились на борту.

При этом на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что располагает доказательствами о том, что лайнер был сбит из российской установки "Бук".

Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал задавать вопросы о том, кто сбил Boeing.

Напомним, в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест под посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.

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