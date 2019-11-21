Адвокат родственников Небесной Сотни объявила голодовку: названо требование

Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследования преступлений по Майдану.

О свое решении она объявила в политическом ток-шоу "Право на владу" в четверг, 21 ноября, в эфире телеканала "1+1". Она обратила внимание на необходимость поправки, которая позволит следователю перейти в ГБР и возобновить расследование событий 2014 года.

"Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, я не буду есть до того момента пока не примут эту поправку, не создадут это управление и не переведут туда этих следователей, я это вам обещаю", – сказала Закревская.

Евгения Закревская Скрин видео

Она напомнила, что следствие по делам Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о Государственном бюро расследований, не было создано специальное управление в ГБР, в которое не перевели следователей, работающих с этими делами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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