Под Генпрокуратурой требовали остановить наркобизнес гражданина РФ Щипцова в Украине

Адвокат Дмитрий Калёнов разоблачил наркокартель и в ходе собственного расследования вышел на его главу, руководителя организованной преступной группировки – гражданина РФ Александра Щипцова. По данным правозащитника, этот гражданин находится в международном розыске, но скрывается на территории Украины благодаря поддельным документам.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

Адвокат Дмитрий Калёнов

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

Об этом Калёнов рассказал во время митинга под Офисом генерального прокурора, участники которого 22 июня требовали от министра внутренних дел Арсена Аавакова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой реакции на захлестнувшие страну наркобизнес и организованную преступность.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

Активист Дмитрий Павличенко

22 июня под зданием Офиса генерального прокурора на улице Резницкой несколько десятков человек требовали реакции от правоохранительных органов на разгул наркопреступности в Украине. В частности, от Авакова и Венедиктовой митингующие ожидают действий в отношении одного из руководителей ОПГ, занимающегося распространением психотропных вещество в Украине и странах СНГ, а также вовлечением в преступную деятельность группировки несовершеннолетних подростков.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

По информации одного из инициаторов митинга, адвоката Дмитрия Калёнова, руководит этой ОПГ некто Александр Щипцов, гражданин РФ, находящийся в международном розыске и скрывающийся от правосудия на территории Украины.

Гражданин РФ Александр Щипцов, скрывающийся в Украине по поддельным документам

Гражданин РФ Александр Щипцов, скрывающийся в Украине по поддельным документам

"Начиная с 2013 года указанный гражданин незаконно пребывает на территории Украины. Насколько нам известно, в мае 2017 года, он был объявлен в федеральный розыск Российской Федерации. В июле 2017 года, Щипцов А.Ю. был объявлен в международный розыск через Интерпол, поэтому что бы избежать российского правосудия, он пребывает на территории Украины. В 2014 году Щипцов А.Ю. получает два фальшивых паспорта, первый на фамилию – Яшин Александр Юрьевич – место рождения Российская Федерация, второй на фамилию – Печерский Александр Константинович – место рождения Республика Молдова", - объясняет адвокат.

Гражданин РФ Александр Щипцов живет в Украине по поддельным документам

Как рассказал Калёнов, в Украине Щипцов продолжил заниматься тем, чем привык: изготовлением и сбытом наркотических средств в особо крупных размерах. По данным адвоката, эта деятельность сейчас приносит ОПГ Щипцова порядка 20 млн долларов в месяц и около четверти миллиарда условных единиц в год.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

"Он создал и возглавил преступную организацию, которая под четкой иерархией занимается данной преступной деятельностью. Ввиду этого – 18 октября 2019 года в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины было возбуждено также два уголовных дела в отношении вышеуказанного лица – Щипцова Александра Юрьевича, 1987 года рождения, по статье 255 уголовного кодекса Украины (создание преступной организации) и по части 3 статьи 307 УК Украины (изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, организованной преступной организации)", - заявил Калёнов.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

По словам адвоката, где скрывается Щипцов, правоохранительным органам прекрасно известно. В курсе там и по поводу того, чем на самом деле занимается этот человек. Однако по каким-то причинам, расследование открытого в октябре 2019 года уголовного дела застопорилось.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

"На данный момент конкретно каких-либо решений по данному уголовному делу, правоохранительной системой не сделано. Главное следственное управление не может полностью шагать по данному делу, поскольку скорее всего генеральная прокуратура Украины мешает делать те или иные действия и препятствует принимать законное решение в отношении вышеуказанного лица", - заявил Калёнов.

По информации адвоката, у него есть основания предполагать, что скрываться от правосудия Щипцову помогают отдельные сотрудники ОГП.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

"Нам достоверно известно из разных источников о том, что некоторые сотрудники Офиса генеральной прокуратуры Украины – делятся информацией с Щипцовым А.Ю. о том, что происходит в отношении него в самой Генеральной прокуратуре, а так же и в главном следственном управлении, кто-то ему подсказывает как, что и где происходит", - подчеркнул Калёнов.

Адвокат заявил, что располагает доказательствами причастности Щипцова к наркобизнесу.

Участники митинга потребовали реакции от МВД и ОГП на вскрывшуюся информацию. Ведь ситуация с наркотиками в Украине приобрела шокирующие масштабы: в прошлом году за помощью в лечении наркотической зависимости в специализированные заведения обратился почти миллион граждан Украины. Общее же количество наркозависимых может быть больше в разы.

В Киеве протестовали против наркобизнеса и ОПГ, созданной гражданином РФ Александром Щипцовым

При этом количество потребителей психотропных веществ, по данным специалистов, возрастает в геометрической прогрессии, в том числе, среди несовершеннолетних.

По состоянию на сейчас о какой-либо реакции со стороны МВД, ОГП или других правоохранительных либо силовых структур не известно.