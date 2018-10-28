"В салоны никто не возит": адвокат объяснил внешний вид Зайцевой

Обвиняемая по делу о масштабном ДТП в Харькове Алена Зайцева не посещала салоны красоты.

"Обсуждали ее брови. Так вот, я сделал запрос в СИЗО и получил ответ. В салоны красоты мою подзащитную никто не возил", - заявил OBOZREVATEL адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко.

В Харьковском СИЗО нам также официально ответили, что пользоваться косметикой в их учреждении не запрещено.

"Зайцева имеет право пользоваться средствами личной гигиены, в том числе косметическими средствами (карандашом и тенями для бровей), а также другими предметами быта. Это не запрещено правилами внутреннего распорядка", - говорится в официальном ответе на запрос OBOZREVATEL.

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Ранее Елена Зайцева появилась на судебном заседании с хорошо отмоделированными бровями. В сети сразу стали обсуждать, что "такую красоту" ей мог сделать только мастер-бровист в специальном салоне.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, нет никаких противопоказаний для пребывания Алены Зайцевой - подозреваемой по делу масштабного смертельного ДТП в Харькове - в условиях следственного изолятора.

К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований, информирует пресс-служба Харьковской ОГА.