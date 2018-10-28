МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"В салоны никто не возит": адвокат объяснил внешний вид Зайцевой

Читать материал на украинском

Обвиняемая по делу о масштабном ДТП в Харькове Алена Зайцева не посещала салоны красоты.

"Обсуждали ее брови. Так вот, я сделал запрос в СИЗО и получил ответ. В салоны красоты мою подзащитную никто не возил", - заявил OBOZREVATEL адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко.

В Харьковском СИЗО нам также официально ответили, что пользоваться косметикой в их учреждении не запрещено.

Новости
''Могут выйти из СИЗО'': в суде над Зайцевой произошли сдвиги

"Зайцева имеет право пользоваться средствами личной гигиены, в том числе косметическими средствами (карандашом и тенями для бровей), а также другими предметами быта. Это не запрещено правилами внутреннего распорядка", - говорится в официальном ответе на запрос OBOZREVATEL.

Из-за этого фото разгорелся скандал

Из-за этого фото разгорелся скандал

Facebook Татьяна Доцяк

Ранее Елена Зайцева появилась на судебном заседании с хорошо отмоделированными бровями. В сети сразу стали обсуждать, что "такую красоту" ей мог сделать только мастер-бровист в специальном салоне.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, нет никаких противопоказаний для пребывания Алены Зайцевой - подозреваемой по делу масштабного смертельного ДТП в Харькове - в условиях следственного изолятора.

К такому выводу пришла комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований, информирует пресс-служба Харьковской ОГА.

Место
Украина
Объекты
ДТП ХарьковДТП ЗайцевабровиДронов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги