Россия усилила свое военное присутствие в Черноморском регионе и на данный момент ситуация там складывается небезопасная.

Об этом предупредил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет... Приднестровье, Крым, Донбасс, Осетия и Абхазия – это критические точки, на которые опирается РФ, и фокусируется все внимание для переброски и проекции силы на Средиземноморье и Восточную часть планеты. Ограничение доступа для конкурентов в мире – это задача Кремля", – пояснил военный.

Путин в оккупированном Крыму

Воронченко отметил, что РФ создала военную угрозу для Украины в Черном море, перевооружив за шесть лет весь корабельный состав. Также в оккупированном Крыму россияне разместили семь подводных лодок.

"Вместо 29 кораблей уже – 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент – комплексы "Бастион" и "Бал", – то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", – предположил адмирал.

Кроме тог, с открытием Турецкого потока Россия установила гидроакустические станции вдоль всего Турецкого потока и "видит, что делается под водой". Аналогичный рубеж она создала с Тарханкута, установив тотальный наблюдательный контроль за судами, которые идут в порты Черного моря Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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