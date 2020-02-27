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27 февраля • обновлено в 09:34
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Адмирал ВМС предупредил о новой угрозе с Крыма

4.2т
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Россия усилила свое военное присутствие в Черноморском регионе и на данный момент ситуация там складывается небезопасная.

Об этом предупредил командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет... Приднестровье, Крым, Донбасс, Осетия и Абхазия – это критические точки, на которые опирается РФ, и фокусируется все внимание для переброски и проекции силы на Средиземноморье и Восточную часть планеты. Ограничение доступа для конкурентов в мире – это задача Кремля", – пояснил военный.

Путин в оккупированном Крыму

Путин в оккупированном Крыму

Воронченко отметил, что РФ создала военную угрозу для Украины в Черном море, перевооружив за шесть лет весь корабельный состав. Также в оккупированном Крыму россияне разместили семь подводных лодок.

"Вместо 29 кораблей уже – 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент – комплексы "Бастион" и "Бал", – то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", – предположил адмирал.

Кроме тог, с открытием Турецкого потока Россия установила гидроакустические станции вдоль всего Турецкого потока и "видит, что делается под водой". Аналогичный рубеж она создала с Тарханкута, установив тотальный наблюдательный контроль за судами, которые идут в порты Черного моря Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор ВМС
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Комментарии
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Kom AV
Kom AV
Почему то захотелось перефразировать Высоцкого относительно Украины - Зато мы делаем карты, перекрываем Крым-канал, а так же в области прыжков, мы в перели планеты всей....
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Golan Sim
Golan Sim
А исчо Россия роет тоннель из Крыма в Киев - адмирал воронченко просит гроши ))
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Junio Van
Junio Van
на днях на обозе иная статья была. там другой рaгуль утверждал, что ч.флота нету... мол, только полдесятка ржавых корыт у рyсских... )) вы, б/ы/д/л/о/т/а cвидомая, там хоть договоритесь )))
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