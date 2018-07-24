МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Адекватный ответ: воин ВСУ показал убитых на Донбассе террористов "ДНР"

6.7тЧитать новость на украинском

18 и 23 июля на Донбассе погибли двое террористов, которые были местными жителями.

"18.07.18 пополнилась очередным дембелем. ДМБ, Гаус Александр из Донецка. Плохо боевику стало в районе Песок", - написал в своем Facebook ветеран АТО Анатолий Штефан "Штирлиц".

Facebook/Анатолий Штефан

Facebook/Анатолий Штефан

Кроме того, 23 июля погиб житель Горловки Максим "Спорт" Пахомов. Он наступил на мину в районе Доломитного.

Facebook/Анатолий Штефан

Facebook/Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля террористы активизировали действия, более 20 раз обстреляв позиции украинских военных. В результате двое бойцов ООС получили ранения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
6
Смешно
10
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги