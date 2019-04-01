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Адекватный ответ: офицер ВСУ показал видео разгрома техники террористов

2.1тЧитать материал на украинском

В сети показали видео уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины на Донбассе техники террористов.

Так, кадры опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). На них видно, как украинские защитники наносят меткий удар.

"Даже птицы, которые возвращаются с зимовки на родину, поддерживают воинов ОС. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожена одна единица боевой техники!" — говорится в описании.

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Адекватный ответ: офицер ВСУ показал видео разгрома техники террористов

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео мощного удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов в районе города Попасной, Луганской области.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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