Адекватный ответ: "Л/ДНР" понесли большие потери на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе 24 мая 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения, передает пресс-центр ООС.

"Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера (24 мая - Ред.) утром из пушек калибра 152мм и минометов калибра 120 мм обстреляли город Торецкое. В целом, по городу российско-оккупационными войсками было выпущено 35 снарядов и мин", - сказано в сообщении.

По данным разведки, противник понес потери: четыре боевика уничтожены и пять получили ранения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после освобождения Южного (Чигари) в Донецкой области украинские силы могут перейти к освобождению поселков Широкая Балка и Озеряновка, которые находятся рядом с оккупированной Горловкой.