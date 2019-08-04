"Ад на земле? Нет, это месть!" Фарион обрадовалась пожарам в России

Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион назвала местью масштабные лесные пожары в Сибири (Россия).
Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Языковед сделала репост видео, на котором снято, как огонь полыхает в одной из деревень Иркутской области.
"Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским", – подписала ролик она.
Фарион обрадовалась пожарам в Сибири
Коллаж
"Везде, где они, – смерть и выгорания. И не надо ныть о природе. Она просто закладница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить", – добавила Фарион.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Уже неделю в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.
В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.
В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.
Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.
К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.
Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.
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