"Ад на земле? Нет, это месть!" Фарион обрадовалась пожарам в России

Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион назвала местью масштабные лесные пожары в Сибири (Россия).

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Языковед сделала репост видео, на котором снято, как огонь полыхает в одной из деревень Иркутской области.

"Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским", – подписала ролик она.

Фарион обрадовалась пожарам в Сибири Коллаж

"Везде, где они, – смерть и выгорания. И не надо ныть о природе. Она просто закладница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить", – добавила Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Уже неделю в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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