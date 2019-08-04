Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Ад на земле? Нет, это месть!" Фарион обрадовалась пожарам в России

1.1т Читать материал на украинском

Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион назвала местью масштабные лесные пожары в Сибири (Россия).

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook. Языковед сделала репост видео, на котором снято, как огонь полыхает в одной из деревень Иркутской области.

"Ад на земле? Нет. Это правда-месть дикарям московским", – подписала ролик она.

Новости
"Справляет нужду!" Украинский художник метко высмеял действия Путина в "горящей" Сибири

Фарион обрадовалась пожарам в Сибири

Фарион обрадовалась пожарам в Сибири

Коллаж

"Везде, где они, – смерть и выгорания. И не надо ныть о природе. Она просто закладница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить", – добавила Фарион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Теги
Россия пожар Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
46
39
Смешно
2
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tn Sergio
Tn Sergio
Никогда не сомневался, что эту шлюшку финансируют именно кремляди - уж слишком близки они по духу и ментально. Уничтожаются легкие нашей планеты, гибнут четвероногие животные (про двуногих пока ничего не слышно) что, впрочем, абсолютно фиолетово и галичанской прошмандовке, и ее московским спонсорам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
коршун федот
коршун федот
Tn Sergio, А ти шо,москаль, що так за паРашу всцикаєшся, то давай, в нємитой таких збирають.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel