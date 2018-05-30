"А вы докажите": Путин мог намекать на убийство Бабченко

24 мая на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Кремля Владимир Путин перевел стрелки по вопросу о политзаключенном Олеге Сенцове и посоветовал посмотреть на то, что с журналистами в Украине, а спустя 5 дней в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

"На этой неделе убивают Аркадия Бабченко, который неоднократно ранее заявлял об угрозе его жизни в России. Убивают как раз во время заседания Совета Безопасности ООН по российской агрессии. Ну а так, конечно, ведь нужно доказать причастность Кремля, как же. Где-то, в 2014-м, мы не раз слышали "А вы докажите!", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.