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"А вы докажите": Путин мог намекать на убийство Бабченко

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24 мая на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Кремля Владимир Путин перевел стрелки по вопросу о политзаключенном Олеге Сенцове и посоветовал посмотреть на то, что с журналистами в Украине, а спустя 5 дней в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.

"На этой неделе убивают Аркадия Бабченко, который неоднократно ранее заявлял об угрозе его жизни в России. Убивают как раз во время заседания Совета Безопасности ООН по российской агрессии. Ну а так, конечно, ведь нужно доказать причастность Кремля, как же. Где-то, в 2014-м, мы не раз слышали "А вы докажите!", - добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтУбийство Аркадия Бабченко
Персоны
Владимир АрьевАркадий Бабченко
Место
Украина
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