А вдруг не Путин: суд пошел на неожиданные меры в деле Януковича

Суд распорядился провести проверку на предмет того, действительно ли в видеодоказательствах по делу о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича фигурирует президент России Владимир Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, командующий Черноморским флотом России Александр Витко и "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Ходатайство прокурора о назначении экспертизы Оболонский районный суд Киева постановил удовлетворить 18 января.

"Назначить по делу комплексную судебную портретную экспертизу, экспертизу видео и звукозаписи", — зачитал судья.

Экспертиза должна определить, действительно ли на видео в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" запечатлены именно Путин, Шойгу, Аксенов и Витко.

Диски с соответствующими аудио- и видеофайлами приобщены к протоколу осмотра от 26-28 апреля 2016 года.

В частности, записи содержат якобы обращение Аксенова к Путину, экстренное обращение Аксенова, разговор президента России с журналистами об Украине и тому подобное.

Проведение экспертизы поручено экспертам Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел в Киеве. Им предоставят для ознакомления тома дела 35-36.

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Отобрать образцы для экспертизы должно Управление по расследованию преступлений против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры.

Сторона обвинения должна открыть отобранные образцы стороне защиты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее подлинность Путина на записях требовала проверить прокуратура.