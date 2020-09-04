В одном из материалов на тему об истории политических убийств была такая фраза: “Трудно было скрыться от длинных рук секретных служб СССР/РФ, которые начали совершать политические убийства за рубежом ещё в 1920-х годах прошлого века!”

С тех пор многое изменилось в искусстве владения ядом и кинжалом. С появлением новых технологий произошел качественный скачок от пистолета стреляющего цианистым калием (жертвами которого стали Лев Ребет и Степан Бандера) и ножа для колки льда (Лев Троцкий) до рицина (болгарин Георгий Марков) и фосфороорганических соединений (ФОС) из закрытого списка боевых отравляющих веществ.

Как известно в 2018 году в Солсбери состоялось покушение с участием сотрудников спецподразделения ГРУ в/ч 29155 (командир генерал-майор Андрей Аверьянов) на Сергея Скрипаля (в прошлом полковника ГРУ и агента британской разведки MI6) и его дочь Юлию с применением одного из этих соединений – “Новичка“.

Судя по недавним событиям, в Залесье производство ФОС в качестве боевых отравляющих веществ продолжается как ни в чем не бывало. Как будто никто и никогда не слыхал про Конвенцию по Запрещению Химического Оружия (КХО), ратифицированную Залесьем 5 декабря 1997 года.

А ведь это произошло только потому, что после развала совка ученые, работавшие над созданием новых ФОС, к числу которых относится “Новичок”, нарушили обет молчания. В 1992 году Вил Мирзаянов и Лев Фёдоров опубликовали статью "Отравленная политика", в которой критиковали российский военно-промышленный комплекс и обвиняли генералитет Советской Армии и высшую власть страны в нарушении КХО.

Мирзаянова обвинили в разглашении государственной тайны (ст. 75, ч. 1 Уголовного кодекса РСФСР) и арестовали 22 октября 1992 года. Поскольку эта история хорошо известна, мы ее пропустим. После второй ходки в Лефортово Мирзаянов в 1995 году эмигрировал в США и сейчас работает в Принстоне.

Попробуем отстраниться на пару минут от политических спекуляций на злобу дня (санкции, отключение от SWIFT и т.д.), вызванных периодически высовываемым ядовитым жалом Кремля. Желающие могут расширить свой кругозор, познакомившись с мнением профессионального исследователя истории вопроса здесь .

Сфокусируемся на научных и медицинских проблемах отравления ФОС. Ацетилхолинэстераза, фермент, расщепляющий нейромедиатор ацетилхолин и прерывающий нервный импульс, снова стал героем дня. Именно на него нацелены множество разработанных в ХХ-м веке ингибиторов, которые, блокируя этот фермент, нарушают деятельность нервной системы.

В отличие от многих природных ингибиторов ацетилхолинэстеразы (уретанов), ФОС были созданы в лаборатории. Первый ФОС — тетраэтилпирофосфат – был синтезирован в 1850-е годы. Легко догадаться, что ингибиторы, используемые в медицине, действуют обратимо. "Лекарство – яд, но яд – лекарство. Одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд в лекарство…", – сказал один из отцов медицины Парацельс.

Однако созданы и необратимые ФОС, которые легли в основу создания химического оружия и в том числе “Новичка-1”, известного как “вещество 33” (аналог газа VX) и его последующих модификаций. На них высказывание Парацельса не распространяется.

Ну не мог же Парацельс предвидеть, что целью разработки соединений типа ”Новичок” будет создать вещества, не детектируемые стандартными приборами химической разведки, проникающие сквозь стандартную химзащиту войск НАТО, более безопасные в обращении и не состоящие в списке веществ, запрещенных договором о запрете химического оружия.

История Новичка описана. “Новичок-1” был разработан в 1973 году Петром Кирпичевым в Шиханах под Саратовом. Владимир Углев присоединился к работе над проектом в 1975-м. Пять вариантов Новичка были адаптированы для использования в качестве химического оружия. Наиболее универсальным является А-232 (Новичок-5).

Как правило, против ФОС используют быстродействующий антидот атропин. Его действие основано на том, что атропин блокирует рецепторы, с которыми взаимодействует ацетилхолинэстераза. Однако поскольку доза атропина, эффективная против такого боевого отравляющего вещества, предельна, то сам атропин вызывает побочные эффекты, а именно нарушение сердцебиения и повышение вязкости бронхиальной секреции, переполняющей легкие таких пациентов. Следовательно, интенсивная терапия включает отсасывание этой секреции из легких плюс иные методы интенсивной терапии.

Именно с такой ситуацией недавно имели дело врачи первой травматологической больницы г. Омска. Вряд ли после того, как их пациента, а заодно и головную боль, перевезли в Берлин, про Омск скоро забудут. Омские врачи, сперва назначив пациенту атропин, вероятно, спасли ему жизнь. Затем, следуя указаниям силовиков, пытались скрыть доказательства отравления, и потому навсегда потеряли репутацию, во-первых, Человеков, а во-вторых, врачей.

А из Берлина позавчера: “Больной в коме, но угроза жизни миновала”. А из Берлина утренней лошадью: “Отравление Новичком подтвердилось”. А из Амстердама в последних новостях: ”После отравления Скрипалей в 2018 году химическая формула Новичка в июне 2020 года была внесена в список запрещенных веществ Организации по Запрещению Химического Оружия (ОЗХО), которая следит за соблюдением КХО от 1997 года. Поэтому отравление любого индивидуума нервно-паралитическим токсином рассматривается в качестве использования запрещенного химического оружия”.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

И отставив в сторону рассуждения по-поводу состояния российской оппозиции, чем некоторыми авторами в данном случае оправдывается отсутствие простого сочувствия, какие же прогнозы по выздоровлению Алексея Навального или любого другого индивидуума, подвергшегося воздействию Новичка?

Сошлемся на прецеденты. Вероятно, первой документированной жертвой Новичка был Андрей Железняков, один из разработчиков этого соединения, который, вероятн,о был экспонирован к его следовым количествам и потерял сознание на 10 дней в 1987 году. После этого он не мог ходить и его лечили 3 месяца в Ленинграде в секретной клинике. У Железнякова развились хроническая слабость конечностей, цирроз печени, эпилепсия, приступы сильной депрессии, а неспособность сконцентрировать внимание сделала его полным инвалидом. Он так и не поправился и умер в июле 1992 года.

После него жертвами Новичка стали банкир Иван Кивелиди, его секретарша Зара Исмаилова и патологоанатом, проводивший их вскрытие (1995).

После трех недель, проведенных после отравления “Новичком-5” (2018) в критическом состоянии, случайно попавшая под руку ГРУ Юлия Скрипаль пришла в сознание и могла говорить. Ее отцу Сергею, в прошлом полковнику ГРУ и агенту британской разведки MI6, который и был целью отравления, для этого понадобился месяц.

Оказалось, что список людей с профессиями, предпочитаемыми Новичком, банкирами, журналистами или сбежавшими гбшниками не заканчивается. Были отравлены, но не погибли болгарский оружейник Емельян Гебрев, его сын и директор компании (2015), деятели российской оппозиции Владимир Кара-Мурза (2015, 2017), Петр Верзилов (2018). Чем их травили, точно не установлено.

Если больной “выздоровеет”, какой прогноз? Каковы отдаленные последствия для здоровья? Остается только гадать или как?

Нейротоксические эффекты, связанные с отравлением ФОС (как правило, пестицидами) делят условно на четыре группы – холинэргический синдром, промежуточный синдром, вызванная ФОС отложенная полиневропатия, хроническая нейропсихиатрическая болезнь, вызванная ФОС.

Вместе взятые эти синдромы типичны как для острого, так и хронического отравления ФОС. Если больной пережил первый день после отравления, то наступают изменения личности, а также проявляется агрессивное поведение, психоз, нарушения внимания и памяти и иные поздние нарушения нервной системы.

Сперва проявляется холинэргический синдром, состоящий в том, что в нервно-мышечный синапсах (контактах) возрастает концентрация нейромедиатора ацетилхолина, что вызывает сокращение всех скелетных мышц. За этим, как правило, следует остановка работы легких и сердца – и пострадавший погибает вследствие отека легких.

А если больного начали лечить и он все же выжил, то недели через две может проявиться задержанная полиневропатия сопровождающаяся временным или постоянным параличом. Временный паралич характеризуется приступами острой боли в ногах и эти симптомы ухудшаются в течение 3-6 месяцев. Далее развивается хроническая нейро-психиатрическая болезнь, вызванная ФОС, включающая нарушение мышления, резкие изменения настроения, нарушение функции периферической нервной системы и нейропатию.

Большая часть исследований проведена на ветеранах армии США после войны в Персидском заливе, которые, видимо, были экспонированы каким-то ФОС. Многие из них страдают сложными нарушениями здоровья, проявляющимися у каждого по-разному. Почему? Потому что у разных людей наблюдается 15-36-кратная вариация активности основных ферментов печени, принимающих участие в детоксификации отравляющих веществ.

И не только… Оказалось, что такая же вариация наблюдается в содержании бутирилхолинэстеразы – фермента, родственного ацетилхолинэстеразе. В последнее время в результате исследований стало ясно, что изменения каталитических или структурных свойств ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы может существенно менять деликатный баланс между ядом и лекарством в регуляции многих жизненно важных функций. Поскольку функция бутирилхолинэстеразы не столь важна, но ее присутствие снижает эффект ФОС на ацетилхолинэстеразу, т.е. бутирилхолинэстераза, действуя, как буфер, принимает на себя часть эффекта ФОС.

А посему делать прогнозы о том, какими будут последствия для здоровья людей, которым некий старичок, за которым возят персональный толчок, из вредной привычки передал Новичок, бессмысленно. Слишком много переменных, начиная от исходного состояния здоровья, а следовательно и систем детоксикации организма пострадавшего, до полученной дозы ФОС и режима лечения.

Ясно лишь, что это либо очередная “многоходовочка” с целью проверить на прочность КХО 1997 года, а с нею – и всю систему европейской безопасности, либо очередное проявление тупой некомпетентности высшего руководства государства, обладающего запрещенным оружием массового поражения и пользующимся им для уничтожения политических противников, вследствие отсутствия информации о внесении Новичка в списки ОЗХО. Время покажет, какое из этих предположений окажется ближе к истине.

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