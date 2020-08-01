"А на фото они улыбаются..." Что известно о героях, погибших на Донбассе в июле

Июль 2020 года принес новые потери среди украинских воинов в зоне ООС. Защищая родную страну, в степях Донбасса погибли 8 воинов, мужественных и бесстрашных, искренних и патриотичных. Самому молодому из них было всего 18-ть, самому старшему - 42 года. И каждый из них заслуживает того, чтобы о нем помнили.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о каждом из погибших героев.

Олег Шило, 30 ОМБр

Олег Шило, 29 лет Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Олег Олегович Шило родился 5 апреля 1991 года в Киеве. После школы получил среднее специальное образование. В 2009-2010 году служил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в г. Васильков Киевской области.

Когда началась война, Олегу Шило только-только исполнилось 24. Он в числе первых добровольцев отправился "штурмовать" военкомат. Однако тогда попасть на фронт парню не удалось: из-за проблем со здоровьем, усиленных случившейся в семье трагедией, юноша не смог пройти медкомиссию в "Десне".

Он на несколько лет вынужден был отложить желание защищать родину – занимался собственным здоровьем, был разнорабочим...

Попасть в украинскую армии Олегу Шило удалось значительно позже – 26 декабря 2019 года он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, попал в 30 ОМБр стрелком-помощником гранатометчика. И с марта 2020-го наконец поехал на Донбасс.

"Олег пришел к нам в декабре 2019-го. Это была его первая ротация в зону проведения ООС. Мотивация у него была огромная: он стремился защищать Украину, больше всего хотел, чтобы война поскорее закончилась. Он был настоящим патриотом. И в его случае финансовая составляющая вообще не имела значения: он пошел служить не из-за зарплаты. Хотел, чтобы перестали гибнуть люди... И в конце концов – погиб сам. Не уберегли его", – рассказал Роман, заместитель командира роты, в которой служил Олег Шило.

Побратимы вспоминают: Олег максимально ответственно относился к выполнению служебных обязанностей. Хватался за любую возможность научиться чему-то новому, обладал веселым нравом и был очень искренним.

"Он добряк был. Товарищу, побратиму последнее отдавал, не был жадным совершенно. Была у него одна специфическая черта: он мог вывести из себя пару секунд – за словом в карман никогда не лез. Хотя дисциплина у него была на высшем уровне. За все время не было даже дисциплинарного взыскания", – вспоминает Роман.

В последнее время мужчина очень увлекся здоровым образом жизни. Отказался от вредных привычек. Вместе с главным сержантом взвода начал активно заниматься спортом. Прямо на позиции они создали собственный импровизированный "спортзал" – и минимум через день ходили туда качаться.

"Некоторое время назад Олег сделал себе татуировку: набил на животе трезубец. И постоянно говорил, что хочет связать свою жизнь с армией. Мечтал двигаться вверх по военной лестнице – и до победы, и после нее", – вспоминает Роман.

Жизнь Олега Шило оборвалась 8 июля. В тот день он вместе с собратьями занимался обустройством позиций – как вдруг враг начал обстреливать украинских военных.

"Они как раз обустраивали фортификационные сооружения, когда начался обстрел. И под прикрытием пулемета начал работать вражеский снайпер, который попал в Олега. Пуля раздробила ему левую руку, пробила легкие и прошла под сердцем... Выносил его с позиций главный сержант взвода, с которым Олег спортзал строил... Ребята оказали ему первую домедицинскую помощь. А медики еще полтора часа боролись в реанимации при жизни Олега – и не смогли его спасти", – рассказал Роман.

29-летний военный так и не создал семью – не сложилось. Незадолго до подписания контракта он пережил мучительный разрыв с любимой девушкой. Найти новую любовь Олег не успел: с декабря прошлого года, когда подписал контракт, военный больше не расставался со своим подразделением. И так ни разу и не съездил домой.

Погибшего героя похоронили в Киеве на Аллее героев на Берковецком кладбище 11 июля. У него остались мама, отчим и сестра.

Тарас Матвиив, 24 ОМБр

Тарас Матвиив, 31 год Facebook 24 ОМБр имени короля Даниила

Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года в Волынской области, с раннего детства жил в городке Жидачев на Львовщине. Был единственным ребенком у родителей.

Тарас достаточно рано определился с профессией – и после школы поступил на факультет журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. После выпуска в 2011-м Матвиив около года проработал корреспондентом на ТРК "Ера", после примерно столько же – на телеканале TVi. Также Тарас был активным блогером в изданиях "Дивись. Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".

А осенью 2013-го его жизнь круто изменилась: началась Революция Достоинства, которую Тарас Матвиив прошел от первого и до последнего дня вместе с 3-й сотней Самообороны Майдана. Был также сокоординатором "Поисковой инициативы", которая занималась розыском людей, пропавших без вести за время Революции Достоинства, входил в ГО "Украинская галицкая ассамблея" и основал ГО "Народный легион".

"Тарас Матвиив - тот человек, который нес в себе очень яркий свет. Он был факелом, который всегда впереди. Он это понимал, этого хотел, он любил это, и ему это удавалось. За ним хотелось идти. К нему притягивало. Всех… Тарас Матвиив - человек действия. Он не умел стоять на месте. Не мог. Он вел, он подталкивал. И требовал! И никогда не был половинчатым. И никогда не лицемерил", - вспоминает журналистка Анна Герич.

"Наиболее яркая его черта - принципиальность во всем. Он был довольно известным активистом против незаконных рубок и несмотря на то, что эта тема тяжелая (потому что это коррупционные схемы, это опасность физического вреда активистам и т.д.), он ее не оставлял и не боялся ставить неудобные вопросы любому. Он оставался принципиальным и за время своего депутатства, что тоже немаловажно… Мне бы очень хотелось, чтобы люди помнили о нем не только как о Герое-Защитнике, который не остался в стороне вызова, который бросили Украине, но и как о просвещенном мужчине и сознательном гражданине, который всегда и на любом месте боролся за справедливость", - делилась воспоминаниями с журналистами однокурсница Тараса Валерия Печеник.

Когда началась война на Донбассе, Тарас Матвиив не смог оставаться дома. Некоторое время волонтерил, а с весны 2015 года присоединился к добровольческому батальону "Карпатская Сечь", с которым успел повоевать в Песках, Водяном, Опытном, Первомайском.

В 2015 году Тарас стал депутатом Жидачевского райсовета 7 созыва от Украинской Галицкой партии. Активно занимался военно-патриотическим воспитанием. И – стремился вернуться на фронт. Кто-то уверен, его туда влекло желание отомстить за погибших побратимов.

"У меня не стоит цель дорасти до генерала. У меня цель на своем уровне, как командира взвода, просто работать качественно, выполнить свой долг до конца и "воздать" противнику за всех товарищей, которых я потерял", - говорил сам Тарас

При этом он был убежден: главной мотивацией для воина должна быть все-таки не месть.

"Не сломаться в армии может только тот, кто имеет стержень. Кого печет внутренний огонь. Ведь трудно удерживать внутренний баланс в разбалансированной среде сегодняшнего войска. Обязанность, профессиональная честь, идеологические убеждения - это светлые виды мотивации. Месть врагам, превосходство, гнев из-за потерянных братьев - темная мотивация", - считал он.

В сентябре 2018-го Тарас Матвиив совершил судьбоносный шаг: поступил на курсы лидерства Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, чтобы стать офицером Вооруженных сил Украины. В декабре 2019 года, после завершения обучения, был направлен на службу в 24 ОМБр имени короля Даниила.

10 июля 2020 года младший лейтенант Тарас Матвиив находился на позициях бригады возле села Троицкое Луганской области. Тем вечером противник снова начал обстреливать позиции украинских воинов.

"Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали "бить" из минометов и артиллерии. Во время обстрела снаряд российских наемников попал недалеко у блиндажа, а здесь невероятная жара, поэтому все сразу начало гореть. Немного присыпало двух парней, они начали друг другу помогать. Тарас побежал помогать побратимам, а когда вывел их в безопасное место, около него взорвалась мина. Очень близко. Шансов выжить не было" – так описывал гибель Тараса пресс-офицер 24 королевской бригады Назар Ильницкий.

Тарас Матвиив скончался от полученных множественных осколковых ранений во время эвакуации. У него остались больные родители, о которых он заботился.

Не так давно Тарас, вспоминая о событиях на Майдане, написал:

"Мне не стыдно, что не стоял в стороне тогда, шесть лет назад. Мне не стыдно ни за один день от 21 ноября и до 20 февраля 2014 года. Мне не стыдно смотреть в глаза родителям погибших и пропавших. Не стыдно за людей, стоявших справа и слева в балаклавах и без. С палками и без. В Киеве или в любом месте. Что обращались ко Христу или Магомету. Уважение. Равенство. Жертвенность. Этого никто не заберет. Как бы ни старались спикеры холуйских масс нивелировать, очернить, стереть даже память о сдвиге Майдана. Вкус стихийной свободы навсегда въелся в память. Те, кто его попробовали хотя бы однажды, уже не забудут. Остальным тот вкус невыносим. Когда же меня спросит сын, что я делал в те страшные мгновения, я буду знать что ответить. По меньшей мере - не стоял в стороне. Поэтому мне не стыдно".

С этими же ценностями – уважением, равенством, жертвенностью – Тарас шел по жизни и после Революции Достоинства. С ними же он и погиб – спасая побратимов.

Он так и не стал отцом.

За проявленное мужество 31-летнему Тарасу Матвииву присвоено высокое звание Героя Украины - посмертно.

Евгений Чумаченко, 79 ОДШБр

Евгений Чумаченко, 32 года Facebook Книги памяти

Евгений Александрович Чумаченко родился 26 марта 1988 года в городе Измаил Одесской области. Еще ребенком вместе с семьей переехал в город Арциз, где прожил всю жизнь.

К сожалению, о жизни Евгения Чумаченко до войны практически ничего не известно – кроме, разве что, того, что он был женат и имел двоих детей. Известно также, что на фронте он провел последние полтора года: на воинскую службу Евгений был призван Арцизским РВК 15 сентября 2018 года.

Служил в 79 ОДШБр.

13 июля 2020 года Евгений Чумаченко погиб неподалеку от села Славное Марьинского района Донецкой области - от полученных в ходе обстрела из гранатометов и стрелкового оружия ранений.

"Друг, ты был светлым, веселым человеком, надежным товарищем, настоящим воином и оставляешь после себя добрую память. Командование и личный состав воинской части выражает слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяет боль утраты. Воспринимаем вашу непреодолимую грусть и горькую боль как свою. Неописуемая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие", - так написали о павшем побратиме на странице 79 ОДШБр в Фейсбук.

Побратимы Евгения также отмечают: он никогда не пасовал перед трудностями – и всегда с готовностью оказывал помощь и поддержку тем, кто в этом нуждался.

"Пусть светлые воспоминания о солдате, который выполнял воинский долг перед Родиной навсегда останутся в сердцах земляков. Пока мы живы — будет жить память о наших героях. Вечная память украинском воину", - так написали о павшем воине на сайте Арцизской РГА, на его малой родине.

Воина похоронили в родном Арцизске.

Дмитрий Красногрудь ("Мир"), 35 ОБрМП

Дмитрий Красногрудь, 42 года Zaxid

Дмитрий Анатольевич Красногрудь родился 18 октября 1978 года в Харькове. Жил в городе Лиман Донецкой области.

Наверное, именно о таких, как Дмитрий, говорят: "прирожденный воин". Защищать Украину он отправился еще в 2015 году. Служил в 93 ОМБр, командовал разведкой в 20 ОМПБ. Был специалистом по саперному делу.

Вместе с 93 ОМБр Дмитрий освобождал Марьинку, Авдеевку, участвовал в обороне Песок, Трехизбенки, Чермалыка. Успел повоевать на Авдеевской промзоне.

Именно Дмитрий Красногрудь руководил спецоперацией по ликвидации кадрового российского офицера Александра Щербы и взятию в плен 4 военнопленных, в том числе - военнослужащего 22 бригады спецназначения ГРУ ГШ РФ Виктора Агеева, которого впоследствии передали России в ходе обмена накануне встречи в Нормандском формате.

И подобных операций на счету у Красногрудя – множество. Ведь все, кто его знал, говорят о нем, как о опытном бесстрашном разведчике, преданном своему делу. И называют мудрым командиром, не допускавшим ошибок, имевшим беспрекословный авторитет среди бойцов и умевший вести за собой.

После завершения контракта с 93 бригадой Дмитрий попробовал вернуться к мирной жизни – но не смог. Как признавался сам, из-за ощущения, что еще не выполнил свою собственную, очень важную для него миссию. Поэтому Дмитрий прошел офицерские курсы – и уже в звании лейтенанта пришел в 137 отдельный батальон морской пехоты 35 отдельной бригады морской пехоты, где возглавил разведку.

13 июля, выполняя боевое задание в районе поселка Зайцево под оккупированной Горловкой, Дмитрий Красногрудь подорвался на мине. От множественных осколочных ранений легендарный разведчик скончался на месте.

"Он больше всего мечтал о нашей общей победе, и всегда был готов к бою. В условиях режима тишины, гарантированного ОБСЕ террористами, его тело пошли вытаскивать побратимы. Но сами попали в засаду. В результате наш боевой медик погиб, а судьба сержанта-разведчика неизвестна. Сторона оккупантов не подтверждает, что забрала тело медика, но и не гарантирует, что снова не нарушит договоренности, чтобы дать нам сами забрать погибшего. Хотим напомнить россиянам: даже на войне есть святые вещи. И смерть в бою - одна из них. Вечная память, брат. Мы отомстим, командир", - писали через три дня после гибели офицера его побратимы на странице батальона в Фейсбук.

С места гибели тело разведчика забрали боевики. После изнурительных переговоров они передали останки погибшего Дмитрия Красногрудя украинской стороне.

Похоронили героя в Лимане.

У него остались родители, жена и двое детей.

Николай Илин, 35 ОБМП

Николай Илин, 36 лет Facebook 35 ОМБр

Николай Илин родился 23 апреля 1984 года в городе Могилев (Беларусь).

Он рос очень набожным ребенком. С 12 лет был прислужником в Могилевском кафедральном соборе, где его мама пела в хоре. Играл на флейте и мечтал попасть в военный оркестр.

А через несколько лет всецело посвятил себя идеям возрождения белорусской культуры и национального сознания, активно участвовал в протестных акциях молодежных организаций.

Когда беларусы в 2006 году вышли на протесты против фальсификации выборов в пользу Александра Лукашенко, Николай присоединился к местному Майдану. За что и пострадал: 23 марта его жестоко избили силовики. Понимая, что в следующий раз черепно-мозговой травмой дело может не обойтись, Николай уехал в Киев. Но после того, как Украина отказала молодому оппозиционеру в политическом убежище – отправился в Эстонию, где получил гражданство и пытался выжить: работал грузчиком, таксистом, экскурсоводом в Таллине…

С началом войны на Донбассе Илин вместе со своими друзьями-волонтерами некоторое время помогал украинской армии. А в 2018-м Николай вернулся в Украину, чтобы поехать воевать самому. Заключил контракт со 137 батальоном 35 бригады морской пехоты. После 4-месячных курсов в Центре тактической медицины боец с позывным "Эстонец" стал медиком.

А весной 2020-го сержант Николай Илин вместе со своим подразделением поехал на фронт.

...13 июля 2020 года под поселком Зайцево при выполнении боевого задания погиб командир разведвзвода Дмитрий Красногрудь. И группа бойцов, в которую входил и Николай Илин, получив подтверждение от ОБСЕ о начале "режима тишины", отправилась забрать тело погибшего побратима. Когда до места, где лежал погибший разведчик, оставалось метров 15 — враг с трех сторон открыл огонь на поражение. Морпехи начали отходить, но в это время одного из них, сержанта-разведчика, ранили — и Николай вместе с еще одним офицером бросились на помощь побратиму. Но помочь товарищу медик не успел: в это время враг начал обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. И Николай Илин погиб. Сопровождавший его офицер получил боевую травму — и смог отползти в сторону украинских позиций.

"Они устроили подлую засаду", - позже многократно повторял комбриг 35 ОБМП Николай Палас.

Тело погибшего медика боевики забрали. Украинской стороне его передали 17 июля. При этом в интернете появились фотографии изувеченного трупа, которые были сделаны после проведения вскрытия погибшего Илина на оккупированной территории. По одной из версий, патологоанатомы на той стороне сделали максимум, чтобы скрыть вид примененного вооружения, из которого был убит украинский воин.

Искренний и светлый, в меру взрывной и последовательный в отстаивании собственных убеждений - таким помнят Николая. Скромный и очень ответственный, он, по воспоминаниям его знакомых, никогда не просил у волонтеров помощи для себя — исключительно для побратимов. И практически всю свою зарплату тратил на такмед, чтобы в случае беды спасать жизни.

При этом, знакомые Николая отмечают его веселый нрав и рассказывают о его мечтах: жениться на украинке, построить дом у моря, проехать Америку на автомобиле… У него была любимая девушка, с которой он собирался создать семью. И он даже уже показывал друзьям фотографию дома, в котором намеревался поселиться после войны

“Даже на войне должно быть уважение к смерти. Но у российских наемников и близко нет понятия о воинской чести и совести. Николай имел различительные знаки медика — и погиб во время гарантированного ОБСЕ "режима тишины", который нагло нарушили террористы. Веселый и легкий на подъем, "Эстонец" постоянно проводил в батальоне курсы тактической медицины. Он говорил нам "Эти знания когда-то спасут вам жизнь. Вот увидите!". Видим, брат, и благодарим тебя, что учил нас и пытался уберечь. Вечная память тебе, Эстонец. Не забудем. Не простим", - пообещали побратимы Николая Илина из 137 ОБМП.

Тело героя было кремировано на Байковом кладбище в Киеве. Прах, как он и завещал, развеяли над украинской и эстонской столицами, а также в Могилеве — родном городе Николая Илина.

Ярослав Журавель, 35 ОБМП

Ярослав Журавель, 40 лет Facebook

Ярослав Сергеевич Журавель родился 8 марта 1980 года в Андреевке Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Защищать Украину Ярослав отправился еще в 2015-м. Сначала — в составе 20 батальона 93 ОМБр он прошел Пески, Марьинку, Авдеевскую промзону, Трехизбенку, Гранитное. Служил с Дмитрием Красногрудем. С командиром, которому верил, как самому себе, Ярослав в 2019 году пришел в 35 ОБМП.

13 июля Ярослав Журавель был в группе, которая под руководством Красногрудя, выдвинулась в окрестности Зайцево. Когда командир погиб, забрать его тело бойцам не удалось. Поэтому после подтверждения договоренностей о "режиме тишины" с 14.00 до 18.00, которая была достигнута посредством представителей миссии ОБСЕ, Журавель вызвался войти в группу, которая шла забирать тело погибшего Красногрудя.

Поскольку Ярослав знал дорогу к месту, где погиб командир, он шел первым. Поэтому когда враг начал обстрел — Журавель принял практически весь удар на себя. Именно при попытке помочь Ярославу, погиб Николай Илин.

Побратимы несколько раз пытались вернуться за раненым товарищем — безуспешно.

Сколько еще продолжать жить Ярослав Журавель — неизвестно. Однако погиб он не сразу. Некоторое время раненный сержант оставался живым, лежал рядом с погибшим побратимом, истекая кровью. В последний раз живым его видели, когда запускали дрон, чтобы найти раненного: он, в белой каске, смог отползти от места ранения в относительное "укрытие" и пытался наложить себе жгут. Позже он исчез из зоны видимости — вероятно, скрывшись в балке.

Оккупанты не дали забрать раненного воина, предоставить ему медицинскую помощь и спасти жизнь.

21 июля представители российско-оккупационных войск передали Украине тело — в таком состоянии, что для подтверждения личности погибшего понадобилось проводить судебно-медицинскую экспертизу.

У погибшего героя, которому в этом году исполнилось 40 лет, остались жена и две дочери.

Василий Кравченко, 36 ОМБр

Василь Кравченко, 36 лет Facebook 36 ОМБр

Василий Сергеевич Кравченко родился 14 февраля 1994 года в Изяславе Хмельницкой области.

С юных лет увлекался спортом.

Его мобилизировали на воинскую службу в феврале 2018 года. Впоследствии Кравченко дважды заключал контракт с ВСУ. Служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503 отдельного батальона морской пехоты.

В апреле 2020 года женился.

20 июля Василий вместе с побратимами выполнял боевое задание в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области. Около полудня враг открыл по украинских защитниках огонь из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия. Несколько пуль попали в голову и грудь Василия.

“Российские террористы нанесли несовместимые с жизнью ранения нашему побратиму Василию Кравченко. Брат, ты был воином до самого конца. Таким, сильным и решительным, тебя и запомнят. Почивай с миром! Враг же запомнит правило "десять за одного", - обещают побратимы погибшего на странице батальона.

Погибшего героя похоронили на Аллее почетных захоронений Центрального кладбища города Изяслав.

У 29-летнего воина остались родители, сестра и молодая жена.

Артем Козий, 36 ОБрМП

Артем Козий, 18 лет Украина молодая

Артем Евгеньевич Козий родился 21 сентября 2001 года в Южноукраинске Николаевской области.

В 2020 году Артем закончил Николаевский строительный колледж. И уже 10 июня поступил на воинскую службу по контракту, служил в 1 отдельном батальоне морской пехоты 36 ОБрМП. В июле 2020 года оправился на первую ротацию на фронт. Дома его ждала любимая девушка Даша.

21 июля 18-летний парень во время обстрела под Павлополем получил множественные осколочные ранения. Врачи мобильного госпиталя в Мариуполе 7 часов боролись за жизнь морпеха — и не смогли его спасти.

Отец молодого воина также защищает Украину на Донбассе.

"На фотках они обычно улыбаются. Так, будто знают что-то такое, о чем нам никогда не узнать… Ты не говорил мне, что твой сын подписал контракт. Не говорил. Не хвастался. Ты пять лет там, в проклятых донбасских степях, а он вот только недавно стал морпехом. А вчера его не стало. Ты сильный человек, хороший воин и порядочный мужчина. И ты должен сегодня со всем этим справиться. Со всем, что на тебя навалилось. Потому что совсем скоро тебе снова надо ехать туда. Теперь это кровная месть", - обратилась к отцу погибшего морпеха волонтер Наталья Кабаровская.

"Моему сыну было 18-ть… Он был патриотом. Спи, сынок, папа сделает", - пообещал отец погибшего Евгений Козий.

За молодого бойца морпехи обещают отплатить врагу десятерицей.