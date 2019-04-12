А как же реанимация? Скандального Мангера заметили в кафе и на работе

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, засветился на работе после экстренной госпитализации.
В кабинете его заметили уже 12 апреля, пишет "Мост" со ссылкой на свой источник в Херсонском облсовете.
"Утром Мангер пришел на работу, к нему приходили посетители, носили документы", — рассказал он. Также стало известно, что глава Херсонского облсовета уже успел подписать распоряжение о созыве сессии. Ее он назначил на 25 апреля.
Владислав Мангер
"Мост"
Примечательно, что, по словам адвоката Мангера, еще 10 апреля его подзащитный якобы находился в реанимации.
Однако уже на следующий день, 11 апреля, Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в кафе "Сандро".
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31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
15 февраля был внесен залог и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
8 апреля Мангер был экстренно госпитализирован якобы из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо после того, как 5 апреля на него надели электронный браслет.
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