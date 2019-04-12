А как же реанимация? Скандального Мангера заметили в кафе и на работе

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, засветился на работе после экстренной госпитализации.

В кабинете его заметили уже 12 апреля, пишет "Мост" со ссылкой на свой источник в Херсонском облсовете.

"Утром Мангер пришел на работу, к нему приходили посетители, носили документы", — рассказал он. Также стало известно, что глава Херсонского облсовета уже успел подписать распоряжение о созыве сессии. Ее он назначил на 25 апреля.

Владислав Мангер "Мост"

Примечательно, что, по словам адвоката Мангера, еще 10 апреля его подзащитный якобы находился в реанимации.

Однако уже на следующий день, 11 апреля, Мангер ужинал со своим бизнес-партнером Трутневым в кафе "Сандро".

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