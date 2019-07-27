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А как же перемирье? На Донбассе террористы устроили подлую провокацию для ВСУ

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В субботу, 27 июля, российские наемники, несмотря на запрет использования любого вооружения, обстреляли военнослужащих сил ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что с начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня.

По данным штаба ООС, при этом вооруженные российские наемники и террористические группировки нарушили запрет на использование любого оружия.

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Перемирие сорвано: "Л/ДНР" нагло напали на ВСУ

Террористы совершили обстрел с автоматической гранатомета позиций сил ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Карта войны на Донбассе

Карта войны на Донбассе

mediarnbo.org

"26 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" один раз обстреляли украинских воинов в зоне проведения ООС, чем сорвали перемирие.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС война Донбасс
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Интересно обозреватель напишет что 5лет назад украинские террористические войска обстреляли Горловку?
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